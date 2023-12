INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DE 126 LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À SAINT-JÉRÔME





QUÉBEC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à participer à une conférence de presse portant sur l'inauguration de 126 logements sociaux et abordables à Saint-Jérôme, ce lundi 18 décembre à 10 h 30. L'événement se tiendra en présence de M. Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de la Santé, au nom de Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, de M. Marc Bourcier, maire de Saint-Jérôme, et de M. Jean-Pierre Joubert, président de l'organisme Manoir Station 7.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 18 décembre, 9 h.

DATE : lundi 18 décembre 2023



HEURE : 10 h 30



NOTES : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

15 décembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :