Ville de Montréal - Ce qui sera ouvert ou fermé pendant le période des Fêtes

MONTRÉAL, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Pendant la période des Fêtes, Montréal modifiera les horaires de certains services.

Comptoirs de permis et services en ligne

Les Bureaux Accès Montréal (BAM) et les comptoirs de permis seront fermés du 22 décembre 2023 au 2 janvier 2024.

Montréal met à la disposition des citoyens et citoyennes de nombreux services en ligne. Il est donc possible de faire ses démarches virtuellement. Il s'agit d'une façon pratique, rapide et sécuritaire à privilégier sans devoir se déplacer. Les demandes soumises pendant le congé seront acceptées, mais traitées à partir du mercredi 3 janvier 2024.

Collectes

Les différentes collectes (ordures ménagères, résidus résidentiels de matériaux de construction, de rénovation et de démolition, encombrants, matières recyclables et résidus alimentaires) sont maintenues partout à l'exception d'Ahuntsic-Cartierville, d'Anjou, de Lachine, de Rosemont-La Petite-Patrie, de Saint-Léonard et de Ville-Marie où elles seront devancées ou reportées.

La collecte des sapins est distincte et complémentaire aux autres collectes de matières résiduelles. Les arbres de Noël naturels doivent être dépouillés de leurs décorations et déposés en bordure de rue sans obstruer le trottoir, devant la résidence, avant 7 h, le matin de la collecte. Les arbres ne doivent pas être enveloppés d'un quelconque matériau.

Pour connaître les dates des différentes collectes dans votre arrondissement, consultez Info-collectes.

Écocentres

Les écocentres seront fermés du 24 décembre 2023 au 1er janvier 2024 inclusivement. Les écocentres rouvriront leurs portes à partir du 2 janvier 2023 selon l'horaire normal d'hiver (mardi au samedi, de 10 h à 18 h).

Installations sportives

La majorité des installations sportives demeurent ouvertes pendant la période des Fêtes. L'horaire peut varier selon les arrondissements. La population est invitée à communiquer directement avec le personnel des lieux concernés ou à consulter montreal.ca avant de se déplacer.

Bibliothèques et Maisons de la culture

Les installations culturelles ont un horaire variable selon les arrondissements. Pour une sortie culturelle durant le congé des Fêtes, pour vérifier l'horaire ou connaître les coordonnées des installations, veuillez consulter le répertoire des bibliothèques et la liste des Maisons de la culture et des centres culturels.

Patinoire de l'esplanade Tranquille au Quartier des spectacles

Outre l'effervescence du Quartier des spectacles pendant les Fêtes, une sortie gratuite à la magnifique patinoire est à prévoir. N'oubliez pas de consulter l'horaire détaillé avant de vous déplacer.

MEM - Centre des mémoires montréalaises

Le musée de la montréalité sera ouvert pendant toute la période des Fêtes, à l'exception du 25 décembre 2023 et du 1er janvier 2024.

Espace pour la vie

Le Biodôme, la Biosphère, le Jardin botanique, l'Insectarium et le Planétarium seront fermés les 24 et 25 décembre 2023 et ouvriront à 13 h le 1er janvier 2024. Il est fortement recommandé d'acheter les billets en ligne. Pour plus d'information, visitez le site espacepourlavie.ca.

Cour municipale

Le centre d'appels sera fermé du 22 décembre 2023 au 2 janvier 2024 inclusivement. Seules les comparutions de personnes détenues sont maintenues, et ce, à l'édifice du 775, rue Gosford, à Montréal du 22 décembre 2023 au 2 janvier 2024.

Voici l'horaire des comptoirs de services à la clientèle situés :

Au 775 rue Gosford: fermé du 22 décembre 2023 au 2 janvier 2024

Au 303 rue Notre-Dame Est : fermé du 22 au 26 décembre 2023, ouvert les 27 et 28 décembre 2023 et fermé du 29 décembre 2023 au 2 janvier 2024

fermé du 29 décembre 2023 au 2 janvier 2024 Au 7275 rue Sherbrooke Est (Place Versailles) : fermé du 22 au 26 décembre 2023, ouvert les 27 et 28 décembre 2023 et fermé du 29 décembre 2023 au 2 janvier 2024

fermé du 29 décembre 2023 au 2 janvier 2024 Au 1405 rue de l'Église : fermé du 22 au 26 décembre 2023, ouvert les 27 et 28 décembre 2023 et fermé du 29 décembre 2023 au 2 janvier 2024.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la cour municipale.

Montréal invite la population à consulter le site Internet ou à communiquer avec la Ville pour obtenir des informations sur les ouvertures et fermetures des installations.

