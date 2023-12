CoinEx World Tour : Célébrons 6 ans de succès mondial





HONG KONG, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- En ce mois de décembre, CoinEx, une importante plateforme d'échange de cryptomonnaies, célèbre son 6e anniversaire. Tout au long de son parcours, elle a fait preuve de résilience, de progrès et de dévouement pour fournir une expérience de trading exceptionnelle dans le monde entier.

À travers les hauts et les bas du paysage cryptographique, CoinEx est devenue plus forte en tenant compte des remarques des utilisateurs et en affinant continuellement sa plateforme. Aujourd'hui, CoinEx prévoit de célébrer son sixième anniversaire avec sa communauté tout en fixant des objectifs ambitieux pour l'avenir.

Le succès de CoinEx repose sur la priorité accordée aux utilisateurs :

L'engagement à accorder la priorité aux besoins et aux préférences des utilisateurs est au coeur des succès de CoinEx. Cette philosophie centrée sur l'utilisateur imprègne la plateforme, de la conception intuitive aux opérations transparentes en passant par le service client réactif.

En répondant de façon proactive aux problèmes des utilisateurs et en sollicitant régulièrement l'avis de la communauté, CoinEx a réussi à améliorer l'expérience utilisateur globale. Cet engagement à accorder la priorité aux utilisateurs a été déterminant dans le succès durable de CoinEx au cours des six dernières années.

Crypto Bear en 2023 : CoinEx se concentre sur l'expérience utilisateur et les améliorations de l'offre de produits

Malgré les difficultés rencontrées sur le marché des cryptomonnaies en 2023, CoinEx est restée attachée à améliorer l'expérience utilisateur et à introduire de nouvelles fonctionnalités. Le lancement du programme de courtage de CoinEx et du programme pour créateurs de CoinEx illustre l'engagement de la plateforme à soutenir des communautés commerciales diversifiées.

Tout au long de l'année, CoinEx n'a cessé d'améliorer ses produits et services, en introduisant des fonctionnalités telles que le règlement automatique en pyramide en février, le trading stratégique et la stratégie de grille Spot Grid en mars, les règles ST (Special Treatment) en août et une nouvelle fonctionnalité pour les contrats perpétuels ? les contrats à terme Take-Profit et Stop-Loss (TP/SL) en novembre.

Rendre service à la communauté CoinEx et au-delà :

Pour exprimer sa gratitude envers ses utilisateurs, CoinEx s'est lancée dans une tournée mondiale avec des événements dans diverses régions, notamment en Asie, en Europe et en Afrique. Ces célébrations seront l'occasion d'interagir directement avec les communautés qui ont alimenté la croissance de CoinEx.

En Inde, plus précisément à l'hôtel Trichy Redfox, l'équipe de CoinEx organisera un événement à l'occasion de son 6e anniversaire le 16 décembre de 9h30 à 13h30 IST. Les visiteurs pourront participer à des jeux, recevoir des cadeaux, échanger avec l'équipe CoinEx et assister à des démonstrations de produits. Ces événements renforcent non seulement le lien entre CoinEx et ses utilisateurs, mais permettent également de recueillir des informations précieuses sur les besoins et les préférences des utilisateurs.

À l'occasion de la tournée du 6e anniversaire, CoinEx exprime sa gratitude envers sa communauté mondiale, en réfléchissant à ses succès passés et en s'alignant sur une approche tournée vers l'avenir. Venez célébrer nos succès et préparez-vous à l'avenir prometteur envisagé par CoinEx !

À propos de CoinEx

CoinEx est une plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies établie en 2017 dont l'objectif est de faciliter la négociation. La plateforme offre une gamme de services, y compris des transactions au comptant et des achats sur marge, des contrats à terme standardisés, des échanges financiers, des teneurs de marchés automatisés (AMM) et des services de gestion financière à plus de 5 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. Depuis sa création, CoinEx adhère fermement au principe de service « centré sur l'utilisateur ». Avec l'intention sincère de créer un environnement équitable, respectueux et sécurisé pour le trading de cryptomonnaies, CoinEx permet à des personnes de différents niveaux d'expérience d'accéder sans effort au monde des cryptomonnaies en proposant des produits faciles à utiliser.

