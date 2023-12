Similis révolutionne la création de contenu avec AnyoneSwap, un logiciel alimenté par l'IA





AnyoneSwap est une nouvelle solution SaaS (« logiciel en tant que service ») qui utilise l'IA pour changer le visage d'un modèle dans des photos ou des vidéos avec une qualité de production très réaliste

L'échange de visage (« faceswap ») en un seul clic réduit considérablement le temps et les coûts d'édition ou de prises de vue supplémentaires

Le rajeunissement automatique (« de-aging ») offre une touche professionnelle

AnyoneSwap détient le potentiel de transformer la publicité, le cinéma et la création de contenu pour les médias sociaux

SÉOUL, Corée du Sud, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Similis, une start-up pionnière dans le domaine de l'IA, a officiellement annoncé le lancement mondial d'AnyoneSwap, une nouvelle solution SaaS révolutionnaire alimentée sur l'IA et basée sur le Web, conçue pour transformer les flux de travail dans la création de contenu. Initialement lancée en septembre 2023, cette solution dispose déjà d'un vivier grandissant d'utilisateurs, c'est-à-dire plus de 200 000 personnes dans le monde.

« AnyoneSwap n'est pas qu'un simple outil, c'est une véritable révolution dans le domaine de la création de contenu et de la production vidéo », a fait remarquer Jisu Kim, PDG de Similis. « Avec AnyoneSwap, les utilisateurs peuvent faire de leur imagination une réalité plus vraie que nature, le tout grâce à l'efficacité de l'IA. »

AnyoneSwap s'appuie sur une IA avancée pour insérer de manière transparente le visage d'un modèle dans une photo ou une vidéo, permettant d'obtenir des productions visuelles très réalistes et de haute qualité. L'échange de visage traditionnel implique de consacrer du temps et des efforts à retoucher manuellement des photos et des vidéos. AnyoneSwap élimine ce besoin en rationalisant la création de contenu grâce à un échange de visage accessible en un seul clic. Il introduit également une fonction de rajeunissement automatique permettant aux personnes d'apparaître plus jeunes dans le contenu visuel produit, et son format basé sur le Web permet un haut degré de flexibilité sans nécessiter aucune installation.

Cette solution SaaS présente le potentiel de bouleverser un grand nombre de domaines créatifs, notamment la réalisation de films et la création de contenu court à destination des médias sociaux. Pour le secteur de la publicité en particulier, les annonceurs pourront désormais produire une seule image ou vidéo publicitaire, puis l'adapter rapidement à différents marchés en intervertissant les visages des mannequins, ce qui garantira l'adaptation au marché local tout en réduisant de manière significative les ressources nécessaires à la production.

Jisu Kim a conclu en ces termes : « AnyoneSwap permet d'économiser jusqu'à 90 % du temps et des coûts qui seraient autrement consacrés à la modification d'une publicité pour un pays ou une culture spécifique. »

À propos de Similis

Créée récemment en mai 2023 aux États-Unis, Similis est une start-up spécialisée dans l'IA qui se consacre au développement de solutions d'échange de visage de pointe. Une version antérieure d'AnyoneSwap, sa solution SaaS basée sur le Web, a été mise à disposition dès sa création.

