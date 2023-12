CoinEx souligne l'innovation dans le domaine de la chaîne de blocs en tant que commanditaire argent de l'édition 2023 de la Taipei Blockchain Week et offre des récompenses exclusives





TAIPEI, 15 décembre 2023 /CNW/ - CoinEx, une plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaie réputée pour ses différents services de négociation, est heureuse d'annoncer sa commandite argent de la Taipei Blockchain Week, qui aura lieu du 14 au 16 décembre. Cette commandite marque le soutien continu de la plateforme envers l'innovation et la croissance en collaboration dans le secteur de la chaîne de blocs.

La Taipei Blockchain Week est un rassemblement de premier plan pour les pionniers de l'industrie qui souhaitent échanger des idées, explorer de nouvelles tendances et renforcer la collectivité en façonnant l'avenir de la technologie décentralisée. CoinEx est bien placée pour contribuer à cette assemblée dynamique en offrant des expériences interactives et stimulantes à tous les participants.

Dans un exemple inspirant de sa philosophie axée sur l'utilisateur, CoinEx tiendra un kiosque de crème glacée lors de l'événement. Cette initiative offre aux participants une façon amusante et accessible d'en savoir plus sur les offres de la plateforme tout en savourant une gâterie rafraîchissante. Le kiosque reflète l'engagement de CoinEx à simplifier les complexités associées à l'échange de cryptomonnaies, afin de le rendre aussi accessible et agréable que possible pour un public diversifié.

Autre amélioration, CoinEx s'apprête à offrir un mécanisme de récompense unique aux participants à l'événement. Les nouveaux utilisateurs qui s'inscriront à CoinEx pendant la Taipei Blockchain Week pourront recevoir des jetons CoinEX (CET) distribués au moyen d'une machine de jeu à lots conçue spécialement pour l'occasion, une méthode amusante et interactive de distribution de récompenses. Ces jetons CET, qui font partie intégrante de l'écosystème CoinEx, offrent des avantages comme des réductions des frais de négociation et servent d'introduction chaleureuse à la plateforme, créant à la fois une utilité et un avantage de départ pour la négociation sur la plateforme CoinEx.

Dans le cadre de sa stratégie visant à encourager l'adoption d'une chaîne de blocs plus vaste et à illustrer son engagement envers la collectivité, CoinEx considère la Taipei Blockchain Week comme un cadre privilégié pour présenter sa philosophie axée sur l'utilisateur. L'événement offre une occasion idéale de faire du réseautage, de partager l'innovation et de faire l'expérience de la proposition de valeur de la plateforme CoinEx.

CoinEx â hâte d'interagir avec les participants, de partager diverses perspectives sur ses services complets de cryptomonnaie et de démontrer la valeur de la plateforme lors de la Taipei Blockchain Week. L'événement est une excellente occasion de faire du réseautage, de découvrir les nouvelles solutions pour la chaîne de blocs et de découvrir directement ce que CoinEx a à offrir à la communauté.

Pour en savoir plus sur CoinEx, veuillez consulter le site Web de la plateforme : https://www.coinex.com/en/.

À propos de CoinEx

CoinEx est une plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies fondée en 2017 dont l'objectif est de faciliter la négociation. La plateforme offre une gamme de services, y compris des transactions au comptant et des achats sur marge, des contrats à terme standardisés, des échanges financiers, des teneurs de marchés automatisés (AMM) et des services de gestion financière à plus de 5 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. Depuis sa création, CoinEx adhère fermement au principe de service « centré sur l'utilisateur ». Avec l'intention sincère de favoriser un environnement équitable, respectueux et sécurisé pour les échanges de cryptomonnaie, CoinEx permet aux utilisateurs d'accéder facilement au monde de la cryptomonnaie en offrant des produits et des services simples à utiliser.

