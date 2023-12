L'Incubateur civique de la Maison de l'innovation sociale (MIS) accueille sa nouvelle cohorte de 20 projets à impact social et environnemental





MONTRÉAL, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Dans le cadre d'un appel à projets et d'un processus de sélection rigoureux, 30 lauréates et lauréats entameront un parcours d'accompagnement dès le mois de janvier avec la Maison de l'innovation sociale (MIS) , afin de faire passer leur projets d'un stade précoce de développement à un niveau de maturité propice à leur déploiement sur le territoire de l'agglomération de Montréal.

« Toute l'équipe est ravie d'accueillir des leaders de projets qui ont à coeur d'agir sur les problématiques complexes actuelles dans leurs milieux de vie montréalais. L'intelligence collective de cette cohorte incarne tout le talent et l'engagement d'actrices et d'acteurs de changement qui ne se reconnaissent pas forcément dans l'écosystème entrepreneurial. Ils et elles retrouvent à la Maison de l'innovation sociale (MIS) une offre qui répond à leur volonté et à leur capacité d'agir en faveur d'un Québec plus résilient. Nous tenons à les féliciter chaleureusement et à leur souhaiter la bienvenue! » a déclaré Sarah Abarro, coordinatrice des programmes d'incubation.

Un incubateur civique qui contribue à faire émerger un nouveau modèle d'entrepreneuriat au Québec

La cohorte 2024 de l'Incubateur civique révèle une préoccupation entrepreneuriale marquée pour les questions d'inclusion des personnes vulnérables et marginalisées, pour les processus innovants visant à réinventer nos relations autant avec autrui qu'avec la nature, ainsi que pour les enjeux de sécurité alimentaire, de résilience urbaine et de démocratie. Les lauréates et lauréats entreprendront un parcours hybride de cinq mois, comprenant des sessions de formation, d'ateliers pratiques, de mentorat et de coaching en groupe et individuel, incluant une soirée de pitchs à l'automne, afin de clarifier leur concept, définir la stratégie d'impact de leur projet, tester leur idée sur le terrain, et préparer le déploiement de leur projet.

Un programme reconnu dans l'écosystème d'impact social

Nommé « Champion de l'impact social de l'année » par le Gala de la communauté Startup le 7 décembre dernier, l'Incubateur civique est un parcours unique en son genre qui attire, année après année, des individus, des collectifs, de petites OBNL, et des entrepreneures et entrepreneurs sociaux mobilisés par la volonté de contribuer positivement et de façon soutenable à la société. Il s'agit là d'un autre type d'entrepreneuriat qui est en plein essor au Québec et qui a la capacité de changer la donne.

« Nous sommes sont de plus en plus nombreux et nombreuses à rechercher des occasions d'avoir un impact réel sur notre environnement. Les OBNL aussi sont à l'affût d'opportunités pour renouveler et maximiser l'impact de leurs offres. L'Incubateur civique est donc un véhicule tout indiqué pour soutenir ces initiatives innovantes, tout en les dérisquant en vue d'un déploiement réussi » a précisé Marie-Christine Ladouceur-Girard, directrice générale de la MIS.

Elle ajoute qu'au terme de cette cohorte 2024, « ce sont quelque 160 leaders de projets à impact social et environnemental qui auront transité par l'Incubateur civique. De plus, 70 % des équipes porteuses des dernières cohortes comptent au moins un membre s'étant identifié à un groupe de la diversité. Comme les demandes se multiplient de la part de régions pour un accompagnement dans la mise en oeuvre de programmes semblables sur leurs territoires, la MIS a bon espoir de mettre à l'échelle ce modèle dans les mois à venir! »

La gratuité du parcours financé par des partenaires clés

La MIS tient à remercier les partenaires financiers de cette cohorte qui permettent aux lauréates et aux lauréats de participer à ce parcours gratuitement, dont la Ville de Montréal, la Fondation Béati, la Fondation McConnell et la Fondation Mirella et Lino Saputo.



Elle remercie également les membres du jury pour leur générosité dans l'analyse rigoureuse des dossiers de candidatures qui ont été reçus.

À propos de la MIS (www.mis.quebec)

OBNL fondé en 2016 sous l'impulsion de grandes universités, fondations philanthropiques et acteurs de l'économie sociale, la MIS a comme mission d'éliminer les obstacles qui se dressent entre une idée à impact social et environnemental positif et sa mise en oeuvre, le tout à travers ses programmes d'incubation, de R&D sociale et d'accompagnement stratégique.

SOURCE Maison de l'innovation sociale (MIS)

15 décembre 2023 à 06:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :