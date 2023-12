TYAN modernise ses solutions HPC, IA et centre de données avec la puissance des processeurs Intel® Xeon® Scalable de 5e génération





NEWARK, Californie, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- TYAN®, l'un des principaux fabricants de plateformes de serveurs et une filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, a présenté aujourd'hui des plateformes et des cartes mères d serveur mises à niveau basées sur les tout nouveaux processeurs Intel® Xeon® Scalable de 5e génération , anciennement connus sous le nom de code Emerald Rapids.

Les processeurs Intel® Xeon® Scalable de 5e génération : offrant plus de puissance de calcul et une mémoire plus rapide avec la même enveloppe énergétique que la génération précédente

Le processeur Intel Xeon de 5e génération est passé à 64 coeurs, avec un cache partagé plus important, une vitesse de mémoire UPI et DDR5 plus élevée, ainsi qu'un PCIe 5.0 avec 80 voies. Croissant et excellant avec des performances optimisées pour les charges de travail, le processeur Intel Xeon de 5e génération offre plus de puissance de calcul et une mémoire plus rapide dans la même enveloppe énergétique que la génération précédente. « La 5e génération d'Intel Xeon est le deuxième processeur de la plateforme Intel Xeon Scalable 2023, offrant des performances et une efficacité énergétique accrues pour accélérer le coût total de possession et l'efficacité opérationnelle », a déclaré Eric Kuo, vice-président de l'unité commerciale Infrastructure de serveur, MiTAC Computing Technology Corporation. « En exploitant les capacités des nouveaux processeurs Xeon d'Intel, les solutions TYAN supportées par la 5e génération d'Intel Xeon sont conçues pour répondre aux demandes intenses des charges de travail HPC, des centres de données et de l'IA.

Les toutes nouvelles plateformes Intel Emerald Rapids de TYAN : se mettre à niveau pour répondre aux exigences croissantes des charges de travail HPC, cloud et IA

Le Thunder HX FT65T-B5652 est un serveur IA 1S à piédestal convertible en rack, conçu pour les applications HPC/GPGPU de bureau et pouvant prendre en charge jusqu'à quatre cartes GPU double largeur. Ce système est doté d'un processeur Intel Xeon Scalable de 5e génération, de 8 emplacements DIMM prenant en charge la mémoire DDR5-5600, de 4 emplacements PCIe 5.0 x16 double largeur FH/FL, de 6 baies de disques 3,5" SATA + 2 NVMe U.2 remplaçables à chaud, sans outil, et d'un emplacement NVMe M.2 2280. En outre, TYAN propose la Thunder HX FT65T-B7130 , l'autre plateforme HPC de bureau offrant une architecture informatique équilibrée CPU/GPU avec la prise en charge de deux processeurs Intel Xeon Scalable de 5ème génération. Elle dispose de 16 emplacements DIMM avec prise en charge de la mémoire DDR5-5600, de 2 emplacements FH/10,5 "L double largeur et de 1 emplacement FH/10,5 "L simple largeur PCIe 5.0 x16. Le serveur comprend également 8 baies de disques SATA 3,5" et 2 baies de disques SATA 2,5" remplaçables à chaud et sans outil, ainsi qu'un emplacement NVMe M.2 2280.

Pour les serveurs 2U grand public, TYAN présente trois modèles pour différents scénarios d'utilisation. Commençons par la TYAN Thunder CX TD76-B5658 , une implémentation haute densité 2U à 4 noeuds conçue pour les fournisseurs de services cloud. Elle est équipée d'un processeur Intel Xeon Scalable de 5e génération, d'un emplacement PCIe 5.0 x16, d'un emplacement LAN mezzanine OCP v3.0 et de deux emplacements NVMe M.2 par noeud. Les ventilateurs de refroidissement et les blocs d'alimentation partagés et redondants sont accessibles par l'arrière et prennent en charge les fonctions d'échange à chaud.

Deuxièmement, la Thunder HX TS75- / TS75A-B7132 est une plateforme serveur 2U à double socket prenant en charge une capacité de mémoire allant jusqu'à 8 To pour l'informatique en mémoire et les applications de virtualisation. Elle offre deux options LAN embarquées, double 10GbE ou double GbE, 5 emplacements PCIe 5.0 standard, un emplacement LAN mezzanine OCP v3.0 et deux emplacements NVMe M.2. les disques de stockage de 3,5 et 2,5 pouces sont pris en charge respectivement sur le TS75-B7132 et le TS75A-B7132.

Par rapport à la famille TS75-/TS75A-B7132, la TYAN Thunder SX TS70- / TS70A-B7136 est l'autre plateforme de serveur 2U à double socket qui dispose de 16 emplacements DIMM avec prise en charge de la mémoire DDR5-5600, d'un double 10GbE embarqué, de 5 emplacements PCIe 5.0 standard, d'un emplacement mezzanine LAN OCP v3.0 et de deux emplacements NVMe M.2. La TS70-/TS70A-B7136 offre le même scénario de stockage que la TS75-/TS75A-B7132 à l'avant et avec 2 baies de disque de démarrage 2,5" supplémentaires à l'arrière.

Le facteur de forme standard 1U est bien adopté par la plupart des centres de données et TYAN a deux produits 1U en rayon. Le Thunder CX GC79A-B7132 est un serveur cloud 1U2S doté de 32 emplacements DIMM avec prise en charge de la mémoire DDR5-5600. Il fournit 12 baies de disque NVMe U.2 remplaçables à chaud, sans outil, pour le stockage d'IOPs élevés, 2 emplacements PCIe 5.0 x16 FH/HL et un emplacement mezzanine LAN PCIe 5.0 x16 OCP v3.0 pour diverses options de cartes d'extension, et 2 emplacements NVMe M.2 22110 / 2280 pour l'installation d'un disque d'amorçage interne. La Thunder CX GC68A-B7136 , quant à elle, est l'autre plateforme de serveur à double socket pour les cas d'utilisation de serveur intermédiaire. Elle dispose de 16 emplacements DIMM avec prise en charge de la mémoire DDR5-5600, 8 baies de lecteur NVMe U.2 + 4 emplacements SATA 2,5" remplaçables à chaud, sans outil, 2 emplacements PCIe 5.0 x16 FH/HL, un emplacement mezzanine LAN PCIe 5.0 x16 OCP v3.0 et 2 emplacements NVMe M.2 2280.

En plus des systèmes de serveurs, TYAN propose des solutions de cartes mères améliorées basées sur le dernier processeur Intel Xeon Scalable de 5e génération. Pour les cartes mères compactes à socket unique, pensez à la Tempest HX S5652 ? une carte serveur AI conçue pour déployer plusieurs cartes GPU. En ce qui concerne les solutions à double socket, TYAN propose les Tempest CX S7136 et Tempest HX S7130 . La Tempest CX S7136 est une carte serveur optimisée pour les racks et conçue pour un déploiement 1U/2U, tandis que la Tempest HX S7130 est l'option la plus courante dans le facteur de forme EEB.

À propos de TYAN

TYAN, l'une des principales marques de serveurs de MiTAC Computing Technology Corporation, sous l'égide de MiTAC Holdings Corp. (TSE : 3706), conçoit, fabrique et commercialise des technologies avancées de serveurs et de stations de travail x86 et x86-64, ainsi que des plateformes et des solutions de serveurs. Ses produits sont vendus à des OEM (fabricants d'équipement d'origine), des VAR (distributeurs à valeur ajoutée), des intégrateurs de systèmes et des revendeurs dans le monde entier pour une large gamme d'applications. TYAN permet à ses clients d'être des leaders technologiques en fournissant des produits évolutifs, hautement intégrés et fiables pour une large gamme d'applications telles que les appareils et les solutions de serveur pour les marchés HPC, hyper-scale/data center, stockage de serveur, IA et appareils de sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de TYAN à l'adresse http://www.tyan.com ou sur le site de MiTAC Computing Technology Corporation à l'adresse http://www.mitacmct.com

Intel, le logo Intel, Xeon et leurs combinaisons sont des marques déposées d'Intel Corporation.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2300972/2023_5TH_GEN_Intel.jpg

15 décembre 2023 à 06:14

Communiqué envoyé leet diffusé par :