/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Unifor annonce un don de plus de 70 000 $ aux grévistes des services publics/





MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Le syndicat Unifor tiendra une conférence de presse exceptionnelle devant l'école Georges-Vanier à Montréal, à 7h30, pour annoncer un don significatif de plus de 70 000 $ aux grévistes des services publics. L'événement sera marqué par des prises de parole de leaders syndicaux influents.

Date : 15 décembre 2023

Heure : 7h30

Lieu : Devant l'école Georges-Vanier, Montréal, 1205 rue Jarry, Montréal, Quebec H2P 1W9

Participants :

Daniel Cloutier, Directeur québécois d'Unifor

Patrick Bydal, Vice-président à la vie politique FAE

Sylvie Nelson, Présidente du SQESS

Dominic Lemieux, Directeur québécois des Métallos

Pierrick Choinière, Directeur exécutif du SEPB-Québec

Patrick Gloutney, Directeur Québécois du SCFP

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à cet événement où les dirigeantes et dirigeants des syndicats prendront la parole pour discuter du don et de son impact sur le service public.

SOURCE Syndicat Unifor Québec

15 décembre 2023 à 06:00

