LTIMindtree inaugure un nouveau centre de livraison à Mexico





LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société internationale de conseil en technologies et de solutions numériques, annonce l'inauguration de son nouveau centre de livraison à Mexico, dans le cadre de l'expansion de sa présence en Amérique latine. Ce centre de livraison permettra la transformation de la main-d'oeuvre et la localisation de LTIMindtree sur le continent américain. Le centre a été inauguré le 14 décembre 2023 par Son Excellence Pankaj Sharma, ambassadeur de l'Inde au Mexique, Fadlala Akabani, ministre de l'Économie du Secrétariat à l'économie de Mexico, Rajeev Jain, vice-président exécutif et responsable mondial des opérations, LTIMindtree, Greg Dietrich, vice-président exécutif et responsable régional de la livraison pour le continent américain, et Anurag Tripathi, vice-président associé, LTIMindtree.

Situé au coeur du quartier financier de Mexico et doté d'une capacité de plus de 100 places, le nouveau centre de livraison est une installation de pointe conçue pour favoriser la collaboration, l'innovation et s'adapter à la croissance future. Il soutiendra les capacités de la Société dans la région en mettant à la portée des clients les services SAP et d'ingénierie numérique de classe mondiale de LTIMindtree. Anurag Tripathi, vice-président associé de LTIMindtree, dirigera le centre de livraison de Mexico en tant que directeur des livraisons et des opérations pour l'Amérique latine.

Nachiket Deshpande, directeur exécutif et responsable des opérations de LTIMindtree, a déclaré : « Je tiens à féliciter les dirigeants de LTIMindtree pour l'ouverture de ce nouveau centre de livraison à Mexico. Les entreprises informatiques indiennes ont traditionnellement contribué à former des talents au Mexique. Nous nous engageons à soutenir les aspirations de LTIMindtree à se développer dans la région et à nous aider à faire de Mexico le berceau des technologies de haut niveau. Je remercie LTIMindtree pour son engagement à investir, à se développer et à créer davantage d'emplois technologiques localement dans notre région. »

Au Mexique, LTIMindtree sert des clients actifs dans un large éventail de secteurs : télécommunications, médias et divertissement, industrie manufacturière, haute technologie et services, services bancaires et financiers et grande distribution. À ce jour, la Société dispose de 12 agences à travers le continent américain et compte parmi ses clients plus de 70 sociétés Fortune 500.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société internationale de conseil en technologies et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs d'activité de repenser les modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree consacre sa vaste expertise technologique à créer une différenciation concurrentielle, des expériences clients et des résultats commerciaux excellents dans un monde convergent. Soutenu par plus de 83 000 professionnels talentueux et entreprenants dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société du Larsen & Toubro Group, combine les forces reconnues par l'industrie des anciennes sociétés Larsen & Toubro Infotech et Mindtree pour résoudre les défis commerciaux les plus complexes et assurer une transformation à grande échelle. Pour plus d'informations, visiter le site internet https://www.ltimindtree.com/.

15 décembre 2023 à 05:30

