Shanghai rencontre Paris : le nouvel emblème de Shanghai, le Bund Finance Center, resplendit lors du « Festival Dragons et Lanternes », et met en valeur la culture glamour du Bund

SHANGHAI, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Centre mondial de la mode et de la culture de l'esthétique orientale, le quartier de Yu Garden incarne la rencontre du passé et de l'avenir de la ville. Comme l'un de ses projets représentatifs, le nouveau point de repère du boulevard Bund, le Bund Finance Center (BFC), qui personnifie l'ADN de sa marque « Mode, Art et Design », se joint au « Festival Dragons et Lanternes » à Paris, au Jardin d'Acclimatation, du 15 décembre 2023 au 25 février 2024. Ce festival, qui associe la culture moderne de Shanghai au romantisme français, retrace l'histoire merveilleuse des deux villes de la mode.

Le Bund, qui relie l'histoire, les cultures et l'économie de Shanghai, est l'un des points de repère de la ville. Situé au coeur du Bund historique de Shanghai, le BFC réunit d'abondantes ressources en matière de commerce de détail, de restauration, de bureaux, etc. En s'appuyant sur l'ADN de la marque « Mode, Art et Design », le BFC s'impose comme le leader des loisirs et du style de vie à Shanghai, devenant ainsi à juste titre l'icône de la mode sur le Bund.

C'est pourquoi les marques internationales préfèrent le BFC et le choisissent comme destination principale pour entrer sur le marché chinois. Les premières boutiques de marques internationales y ont été ouvertes : la boutique phare de LANVIN en Asie, la première boutique de Maybach Atelier en Chine, la première boutique de La Prairie House en Chine continentale, etc. BALLY, Chloé, Sergio Rossi, SHANG XIA et bien d'autres marques de mode haut de gamme s'y sont également installées. En outre, des événements VIP de marques de luxe y ont été organisés : la première mondiale de Jaeger-LeCoultre "The Reverso", un spectacle musical aquatique sur écran, la première exposition de bijoux fins de Buccellati en Chine continentale... ont satisfait les besoins des invités de marque.

Outre la mode, l'art est également un élément important de l'ADN du BFC. Sur le modèle de la scène traditionnelle de l'opéra chinois, la Fosun Foundation Shanghai revêt un rideau à trois couches de glands, le premier du genre au monde, qui ouvre au public une fenêtre sur l'art contemporain mondial. Des expositions et des événements culturels influents tels que « Yayoi Kusama: All about Love Speaks Forever », l'exposition commémorative du 180e anniversaire de Tiffany & Co. « Vision & Virtuosity, Tadao Ando: The Challenge » ont été organisés, pour promouvoir la sensibilisation, la compréhension et la participation du public à l'art mondial.

Il convient de mentionner que BFC a également créé de nombreux et divers événements de propriété intellectuelle pour attirer les visiteurs. Le bazar populaire de BFC « WEEKEND MARKET@BFC » coopère avec plus de 1 000 marques populaires et attire près de 25 millions de visiteurs grâce à ses activités thématiques. Tirant parti de la vue splendide sur le Bund, le BFC a organisé divers événements, dont le festival d'art et le festival de mode, afin de montrer au public le nouveau style de vie et la richesse de l'expérience du Bund en matière de mode.

Lors du « Festival Dragons et Lanternes » à Paris, le BFC a présenté une édition limitée d'oeuvres d'artistes co-marquées pour l'année du dragon, réinterprétant l'ambiance du Nouvel An chinois traditionnel d'une manière très tendance. En visitant le stand, les visiteurs seront totalement immergés dans la magie de la mode du Bund.

Le festival des lanternes du Nouvel An devrait se tenir simultanément à Shanghai. Le BFC organisera des célébrations festives qui, couplées au festival des lanternes de Shanghai Yuyuan, créeront un magnifique cadre de fête pour les familles de Shanghai et les visiteurs internationaux, qui pourront ainsi célébrer cette saison festive exceptionnelle.

