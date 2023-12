Le Forum mondial TRT 2023 au coeur de l'actualité mondiale





Cet événement, qui a retenu l'attention des médias internationaux, a rassemblé des décideurs politiques, des journalistes, des universitaires et des experts de divers secteurs. Une dizaine de séances publiques et huit tables rondes ont permis d'approfondir divers sujets, tels que la coopération mondiale, le leadership, la diplomatie de la paix, la sécurité alimentaire, les crises énergétiques, le changement climatique, les migrations, l'islamophobie, ainsi que les médias et la numérisation.

La journée d'inauguration a été marquée par les discours du président de Türkiye Recep Tayyip Erdo?an, de la directrice de la communication Fahrettin Altun et du directeur général de TRT Mehmet Zahid Sobac?. La diffusion d'un court-métrage mettant en scène des enfants de régions touchées par la guerre, symbolisant la quête de la paix dans le monde, a constitué un moment poignant. Les enfants se sont ensuite adressés au président Erdo?an en lui remettant une « clé de la paix » symbolique, illustrant l'engagement de la Turquie en faveur de la paix dans le monde. Qui plus est, une peinture représentant le logo de la « 100e année » a été présentée au président Erdo?an par le directeur général de TRT, Mehmet Zahid Sobac?.

Le forum a tenu sa première session, « Vision du siècle de Türkiye », qui a mis en lumière les valeurs et les aspirations de Türkiye en cette année de son centenaire. Les thèmes des sessions publiques étaient les suivants « Vision du siècle de la Turquie : La Turquie en tant qu'acteur de la construction du système », « La guerre d'Israël à Gaza », « Le retour de la géopolitique », « La radiodiffusion publique à l'ère numérique », « Refaire l'économie mondiale », « L'AI pour tous », « Dis/Nations Unies », « Renforcer l'humanité », et « Le lien critique entre la sécurité alimentaire, la sécurité de l'eau et la sécurité de l'énergie ».

Les éminents intervenants du forum comprenaient l'ancien premier ministre du Royaume hachémite de Jordanie, Awn Al-Khasawneh, l'ancien premier ministre écossais Alex Salmond, l'ancien secrétaire d'État à l'Europe du Portugal, Bruno Maçães, l'ancien ministre des communications et des technologies de l'information du Qatar, Dr. Hessa bint Sultan Al Jaber, l'ancien ministre des affaires étrangères du Mexique Jorge Castañeda, la directrice de l'Observatoire CeSPI sur la Turquie Valeria Giannotta, l'observateur permanent de l'État de Palestine auprès de l'ONU Dr. Riyadh H. Mansour, le directeur général du Forum économique mondial Mirek Du?ek et le directeur et représentant national du Programme alimentaire mondial des Nations unies pour la Turquie Stephen Cahill, entre autres.

Le Forum mondial TRT 2023 a fourni une plateforme pour des discussions robustes, des propositions de solutions et la promotion d'une compréhension des défis mondiaux critiques. Avec des participants divers et influents, le forum a renforcé sa position en tant que rassemblement international vital abordant le pouls de l'agenda mondial.

15 décembre 2023 à 03:35

