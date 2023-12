Acheter-louer.fr annonce le lancement du nouveau site EXPRESSION





PARIS, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- ACHETER-LOUER.FR (ISIN FR001400JAP8 ? ALALO) annonce la mise en ligne de son nouveau site EXPRESSION, dédié à l'information pour les professionnels de l'immobilier. Ce site étoffé de nouvelles rubriques permet aux internautes de retrouver des informations et des actualités sur le secteur immobilier. Sous format web et sous format papier, le journal traite de l'actualité immobilière, qu'elle soit juridique, métier ou stratégique. Ce site est complété par une newsletter hebdomadaire qui est diffusée au niveau national chez les professionnels de l'immobilier.

Ce site « Mobile First » a été développé en priorité pour les mobiles afin de placer les mobinautes au centre de la stratégie de diffusion. Il comprend six rubriques intégralement dédiées à l'actualité de l'immobilier :

Actu où l'on retrouve les dernières actualités du secteur, les différents baromètres de l'immobilier, les nominations, les salons à venir,...

Le site EXPRESSION couvre ainsi un très large éventail de sujets liés à l'immobilier permettant aux professionnels d'être informés des dernières actualités et tendances du secteur.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400JAP8 -ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat

TRIDISPHERE.FR : Studio de production en imagerie 3D dans l'immobilier et l'habitat

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 [email protected]

