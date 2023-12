La nouvelle carte mère de serveur de TYAN prend en charge les derniers processeurs Intel® Xeon® E-2400





NEWARK, Californie, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, TYAN®, un fabricant de pointe dans la conception de plateformes de serveurs et une filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, a annoncé sa nouvelle carte mère de serveur alimentée par le dernier processeur Intel® Xeon® E-2400 (nom de code Raptor Lake-E). La nouvelle solution de TYAN est conçue pour offrir des performances améliorées, une meilleure prise en charge PCIe et des vitesses de mémoire plus rapides pour des serveurs rentables avec des performances essentielles pour prendre en charge les services bare metal d'entrée de gamme dans les centres de données et les serveurs sur site avec une fiabilité 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour prendre en charge les services critiques et les besoins en données des clients dans les petites entreprises.

Nouveaux processeurs Intel Xeon E-2400 : performance, évolutivité et fiabilité essentielles pour les serveurs d'entrée de gamme

Les nouveaux processeurs Intel Xeon E-2400 offrent des performances accrues par rapport à la génération précédente, des fréquences allant jusqu'à 5,6 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0 et jusqu'à 128 Go de mémoire DDR5 avec des vitesses allant jusqu'à 4 800 MT/s et la prise en charge ECC. Il offre également une plus grande capacité d'extension des E/S avec jusqu'à 16 voies PCIe 5.0 à partir du CPU, jusqu'à 24 voies PCIe 4.0 à partir du CPU et du PCH pour les besoins typiques des serveurs. En outre, en utilisant le micrologiciel Intel® Server Platform Services (Intel® SPS) 6 avec le support Intel® Node Manager, les processeurs E-2400 offrent une facilité de gestion et une sécurité modernes comme base pour les applications de serveurs d'entrée de gamme.

TYAN Tempest CX S5573 : une solution sur site rentable

Dotée des processeurs Intel Xeon E-2400, la nouvelle TYAN Tempest CX S5573 est une carte mère conçue pour l'informatique cloud et sur site. « Nos clients peuvent bénéficier d'excellentes performances tout en étant compétitifs en profitant des technologies DDR5 et PCIe 5.0 intégrées aux processeurs Intel », a déclaré Eric Kuo, vice-président de l'unité commerciale Infrastructure de serveur chez MiTAC Computing Technology Corporation.

TYAN Tempest CX S5573 , une carte mère de serveur avec le facteur de forme Micro-ATX, prend en charge un seul processeur Intel Xeon E-2400, quatre emplacements DIMM DDR5-4800, trois emplacements PCIe, huit ports SATA 6G, deux emplacements NVMe M.2, et deux ports LAN 25GbE sur une mezzanine sur mesure. De plus, grâce à son facteur de forme standard, la Tempest CX S5573 peut être facilement déployée dans un châssis de type rack ou piédestal pour de nombreux types d'applications, y compris les serveurs sur site dans les petites entreprises et les serveurs frontaux dans les centres de données.

À propos de TYAN

TYAN, l'une des principales marques de serveurs de MiTAC Computing Technology Corporation, sous l'égide de MiTAC Holdings Corp. (TSE : 3706), conçoit, fabrique et commercialise des technologies avancées de serveurs et de stations de travail x86 et x86-64, ainsi que des plateformes et des solutions de serveurs. Ses produits sont vendus à des OEM (fabricants d'équipement d'origine), des VAR (distributeurs à valeur ajoutée), des intégrateurs de systèmes et des revendeurs dans le monde entier pour une large gamme d'applications. TYAN permet à ses clients d'être des leaders technologiques en fournissant des produits évolutifs, hautement intégrés et fiables pour une large gamme d'applications telles que les appareils et les solutions de serveur pour les marchés HPC, hyper-scale/data center, stockage de serveur, IA et appareils de sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de TYAN à l'adresse http://www.tyan.com ou sur le site de MiTAC Computing Technology Corporation à l'adresse http://www.mitacmct.com

