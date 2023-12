Le nouveau jeu LES MILLS XR fait passer la danse fitness au niveau supérieur





Le dernier jeu du leader néo-zélandais du fitness propulse les séances de danse fitness vers de nouveaux horizons en offrant une expérience de réalité virtuelle exceptionnelle sur le casque Meta Quest 3.

LONDRES, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Les Mills, le leader mondial du fitness, a présenté aujourd'hui LES MILLS XR DANCE, le premier jeu de fitness en réalité virtuelle au monde qui invite des danseurs professionnels directement dans votre salon en tant que coachs personnels et partenaires de fête.

Révolutionnant l'expérience du jeu de danse fitness en créant une nouvelle forme d'« exertissement », cette application apporte l'énergie dynamique et vibrante d'une séance LES MILLS DANCEtm d'une salle de sport directement dans votre casque Meta Quest 3.

Contrairement aux jeux de danse fitness précédents qui utilisaient des avatars animés comme instructeurs, LES MILLS XR DANCE offre aux joueurs un coaching vraiment immersif, dispensé par un casting exceptionnel de danseurs professionnels en hologramme intégral. Parmi eux, Gandalf Archer Mills, une légende de Les Mills, et Bianca Ikinofo, formée par la chorégraphe Parris Goebel et ayant collaboré avec des artistes tels que Rihanna et Jennifer Lopez.

En incorporant des styles de danse modernes, de la pop à la techno, l'application marie harmonieusement le fitness aux principes fondamentaux de la danse. Les participants peuvent évoluer à travers trois niveaux de difficulté, en explorant plus de 25 routines variées.

La bande-son de cette expérience est orchestrée par des artistes renommés du célèbre label canadien Monstercat, reconnu dans le domaine du jeu pour ses collaborations avec des jeux tels que Fortnite, Rocket League, Roblox et Beat Saber.

LES MILLS XR DANCE est la dernière collaboration entre la marque de fitness néo-zélandaise et le spécialiste des jeux en réalité étendue, Odders. Il suit les traces de LES MILLS XR BODYCOMBAT, le jeu de fitness en réalité virtuelle le plus vendu au monde, récemment honoré du titre de « Meilleure application de 2022 » par Meta Quest .

« Ce jeu s'adresse à tous les passionnés de danse qui aiment s'amuser », a déclaré Gandalf. « Que vous soyez un novice ou un expert chevronné, vous bénéficierez d'un excellent entraînement cardio et d'une expérience de danse authentique.

Il existe un riche héritage de jeux de danse, beaucoup d'entre nous ayant des souvenirs mémorables d'enfance avec des jeux tels que le tapis de danse et la Nintendo Wii. Nous avons souhaité nous appuyer sur cet héritage tout en le réinventant complètement. Ainsi, nous avons combiné une technologie de pointe avec des chorégraphies de haut niveau pour propulser le jeu de danse dans une nouvelle dimension. »

Jaime Pichardo Garcia, directeur commercial d'Odders Lab, a ajouté : « La danse, c'est avant tout du plaisir, et c'est l'objectif principal que nous avons visé en développant la version en réalité étendue en collaboration avec Les Mills. C'est une expérience véritablement enrichissante, et j'attends avec impatience de voir les joueurs se déhancher avec leurs coachs préférés ! J'ai moi-même acquis de nombreuses compétences en danse au fil de ce processus ! »

Gavin Johnson, directeur de la synchronisation et des partenariats chez Monstercat, a commenté : « La danse devient un moyen de communication puissant lorsqu'elle s'associe à la musique. C'est un honneur pour la musique de Monstercat de renforcer cette connexion au sein d'un jeu qui représente un pilier de la danse en réalité étendue. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue date avec Les Mills dans le cadre de Dance XR et nous sommes impatients d'offrir une expérience musicale énergique et plaisante à la communauté mondiale des amateurs de fitness. »

LES MILLS XR DANCE est disponible dès maintenant sur l' App Store de Meta Quest .

QU'EST-CE QUE LA RÉALITÉ ÉTENDUE (XR) ?

Vous êtes peut-être familier avec la notion de réalité virtuelle, où tout ce qui vous entoure est créé virtuellement. Dans cette ère technologique émergente, la réalité étendue, ou XR, englobe une expérience dans laquelle votre environnement réel est enrichi par l'ajout d'éléments virtuels avec lesquels vous interagissez, créant ainsi une expérience de réalité mixte. Grâce aux fonctionnalités améliorées du casque Meta Quest 3, les utilisateurs peuvent choisir entre une immersion totale (VR) et un environnement amélioré (MR).

À PROPOS DE LES MILLS

Les Mills est le leader mondial du fitness en groupe et le créateur de plus de 20 programmes, dont BODYPUMPtm et BODYCOMBATtm. Les entraînements Les Mills sont dispensés par 130 000 instructeurs certifiés dans 21 000 salles de sport à travers 100 pays, ainsi que via la plateforme de streaming LES MILLS+ et l'Extended Reality (XR). La société a été fondée par Les Mills, un quadruple champion olympique qui a ouvert sa première salle de sport en 1968 avec l'ambition de mettre l'entraînement des sportifs d'élite à la portée du plus grand nombre.

À PROPOS D'ODDERS LAB

Odders Lab est un studio de développement de réalité étendue innovant qui crée des jeux uniques et originaux. Implantés à Séville, en Espagne, nous concevons des produits cohérents tout en y ajoutant une touche unique qui permet à nos créations de se démarquer.

À PROPOS DE MONSTERCAT

Monstercat figure parmi les labels indépendants de musique électronique les plus influents. Comptant dans ses rangs des artistes renommés tels que Marshmello, Kaskade, DIESEL (Shaquille O'Neal), WHIPPED CREAM et Sullivan King, Monstercat a surpassé les 20 milliards de streams en 2022 avec cinq sorties hebdomadaires réparties sur ses labels Uncaged, Instinct et Silk. En tête des classements radio et de streaming à l'échelle mondiale, le label offre une gamme variée de genres : bass, dance, pop, house, chill, electronic, et bien d'autres.

