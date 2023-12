Excellent contrat pour les Métallos chez Mativ à Renfrew





Les membres du Syndicat des Métallos au fabricant de rubans adhésifs Mativ à Renfrew, en Ontario, ont ratifié une excellente convention collective qui prévoit des hausses salariales de 13 % sur trois ans.

Les 147 membres de la section locale 6946 des Métallos ont entériné le nouveau contrat le mardi 12 décembre. Les travailleurs et travailleuses toucheront des hausses salariales composées de 13 % sur sur 39 mois, ainsi qu'une amélioration considérable des avantages sociaux et des conditions de travail. Une entente a été conclue après deux mois de négociations et avec l'assistance d'un médiateur du ministère du Travail.

« On s'est serré les coudes pour obtenir cette entente et les négociations ont été intenses », a déclaré Ray Caillier, président de la section locale 6946 des Métallos. « Ce contrat va aider nos membres à faire face à l'augmentation du coût de la vie, tout comme l'entreprise qui sera en mesure d'attirer et de maintenir un personnel de qualité. »

Les syndiqué.e.s fabriquent des rubans et des produits adhésifs pour des applications industrielles et commerciales, notamment le célèbre ruban de hockey de la marque Renfrew utilisé par les professionnels et les athlètes de tous niveaux. L'usine de Mativ était auparavant gérée par Scapa Tapes North America.

Les travailleurs et travailleuses recevront une hausse salariale immédiate de 5 %, suivie d'augmentations de 4 % l'année suivante, et de 3,5 % la troisième année. Le contrat prévoit également une augmentation des primes de quart et des indemnités de chaussures de sécurité, ainsi qu'une amélioration des congés payés, du congé de deuil et des prestations de santé (soins dentaires, soins de la vue, prothèses auditives, physiothérapie, soins chiropratiques et massothérapie).

« Cette entente vient récompenser nos membres chez Mativ pour la valeur qu'ils créent pour leur employeur, et reflète le marché du travail d'aujourd'hui, car nous négocions dans une conjoncture favorable », a affirmé Myles Sullivan, directeur du District 6 des Métallos, qui représente les membres du syndicat en Ontario et dans les provinces du Canada atlantique.

14 décembre 2023 à 22:50

