Estée Lauder dévoile sa nouvelle initiative de longévité de la peau, qui constitue la prochaine frontière de la beauté





Estée Lauder dévoile aujourd'hui sa nouvelle plateforme Skin Longevity, qui s'appuie sur 15 ans d'expertise en matière de recherche pionnière sur la longévité de la peau. Grâce à une nouvelle innovation produit basée sur une technologie de pointe en matière de lutte contre le vieillissement, Estée Lauder ouvre la voie à une nouvelle frontière dans le domaine des soins de la peau de luxe axés sur la science.

Afin de renforcer l'autorité de la marque dans le domaine de la science de la longévité cutanée, Estée Lauder annonce la formation d'un collectif d'experts en longévité dans de multiples disciplines afin d'éduquer les consommateurs et de leur donner les moyens de repenser leur approche des soins de la peau et du mode de vie - en recadrant la lutte contre le vieillissement en lieu et place de l'anti-âge. Estée Lauder fait également part de son soutien au Stanford Center on Longevity et à son nouveau Program on Aesthetics & Culture, dont les travaux incluront des recherches évaluant les perceptions sur la longévité et la vitalité.

« La marque Estée Lauder s'est toujours trouvée à l'avant-garde des percées scientifiques dans le domaine de la peau », indique Justin Boxford, président mondial de la marque Estée Lauder. « La longévité est un des mouvements à la croissance la plus rapide dans les industries de la beauté et du bien-être, l'intérêt des consommateurs multigénérationnels pour le biohacking et les pratiques de lutte contre le vieillissement étant à son plus haut niveau. Estée Lauder fait figure de pionnier dans la recherche sur la longévité de la peau depuis plus de 15 ans, et nous disposons déjà de la technologie éprouvée pour révéler une lutte contre le vieillissement visible. Il s'agit pour nous d'un moment charnière qui permettra à la marque de bouleverser le secteur, de modifier nos connaissances sur le vieillissement de la peau et de réimaginer les soins de la peau pour l'avenir. »

La technologie exclusive et brevetée SIRTIVITY-LPtm pour révéler une lutte contre le vieillissement visible

Cela fait près de deux décennies qu'Estée Lauder étudie le rôle des sirtuines dans la peau, engrangeant 29 brevets dans le monde entier et faisant des présentations lors de plus de 20 conférences scientifiques à ce jour. Tout dernièrement, Estée Lauder a dévoilé ses dernières recherches en matière de longévité de la peau à un public mondial lors du Congrès mondial de dermatologie, l'un des plus grands et des plus prestigieux congrès internationaux de dermatologie, qui se tient tous les quatre ans. À travers ses recherches de pointe, Estée Lauder a pu faire progresser sa compréhension de la biologie du vieillissement cutané, en développant sa technologie exclusive et brevetée SIRTIVITY-LPtm, dont il a été , prouvé qu'elle ne ralentit pas seulement le vieillissement cutané, mais qu'elle aide à l'inverser visiblement.

Dans le courant du mois de janvier 2024, Estée Lauder dévoilera sa toute dernière innovation produit, la nouvelle crème douce Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Brilliance, avec SIRTIVITY-LPtm qui révèle une lutte contre le vieillissement visible à partir de 14 jours seulement.

Collaboration avec le Stanford Center on Longevity

Dans le prolongement de la volonté de la marque de faire avancer la recherche sur la longévité, Estée Lauder annonce son soutien au Stanford Center on Longevity, un centre de recherche interdisciplinaire de l'Université de Stanford.

Estée Lauder, en tant que premier soutien du nouveau programme sur l'esthétique et la culture du Stanford Center on Longevity, a pris un engagement initial de trois ans pour aider à financer un large éventail d'activités de recherche, notamment des bourses post-doctorales New Map of Life et d'autres travaux visant à faire progresser la compréhension des perceptions de la longévité et de la vitalité.

« C'est avec enthousiasme que nous collaborons avec le Stanford Center on Longevity, une autorité de premier plan qui fait progresser la recherche sur la longévité », a indiqué M. Boxford. « À travers le soutien de leur nouveau programme d'esthétique et de culture, notre objectif est de construire les fondations basées sur des données qui permettront de façonner l'avenir de l'esthétique et d'allonger la durée de vie de la peau. »

Le Stanford Center on Longevity a pour objectif d'accélérer et de mettre en oeuvre les découvertes scientifiques, les avancées technologiques, les pratiques comportementales et les normes sociales afin que les vies centenaires soient saines et gratifiantes.

« Nous savons que bien vieillir implique de se sentir bien dans sa peau. Pourtant, peu de recherches ont exploré les liens entre l'apparence et le bien-être », indique Laura L. Carstensen, professeure de psychologie, Fairleigh S. Dickinson Jr professeur de politique publique et directeur du Stanford Center on Longevity. « L'allongement de l'espérance de vie nous offre la possibilité de mieux comprendre la façon dont les citoyens ressentent subjectivement la vitalité et communiquent cette expérience aux autres. Nous pensons que la peau, en tant que plus grand organe, joue un rôle non négligeable dans la transmission de cette vitalité. Avec le soutien d'Estée Lauder, nous sommes impatients d'explorer plus avant la manière dont l'apparence physique et la santé visible de la peau influencent les perceptions du vieillissement. »

Longevity Collective d'Estée Lauder

Estée Lauder annonce également le lancement de son tout premier Longevity Collective, un groupe sélectionné d'experts influents et de pionniers mondiaux de la science de la longévité et du mode de vie.

À partir de janvier 2024, le Longevity Collective d'Estée Lauder jouera le rôle d'un conseil consultatif de la marque, apportant les derniers points de vue, résultats de recherche et ressources pour éclairer l'approche continue d'Estée Lauder en matière de recherche sur la longévité de la peau. Les membres du collectif participeront également à des événements, à des partenariats avec les médias et le contenu, ainsi qu'à la rédaction du nouveau centre de contenu en ligne de la marque. Le collectif Longevity Collective permettra à Estée Lauder d'éduquer et d'alimenter les conversations autour de l'espérance de vie, de la durée de vie et du bien-vieillir.

Outre la scientifique principale d'Estée Lauder, lea Dr Nadine Pernodet, vice-présidente principale, Bioscience, R&D mondiale, le Longevity Collective comprend une partenaire de longue date d'Estée Lauder, à savoir la Dr Danica Chen, professeure de biologie métabolique, de sciences nutritionnelles et de toxicologie à l'Université de Californie à Berkeley ;Jennifer Garrison, Ph.D., professeure adjointe à l'Institut Buck pour la recherche sur les maladies cardiovasculaires et les maladies de l'appareil locomoteur, à l'Université de Californie à Berkeley, professeure adjointe au Buck Institute for Research on Aging, cofondatrice et directrice du Global Consortium for Reproductive Longevity & Equality ;Dr. Mark Lachs, professeur distingué de médecine Irene and Roy Psaty et codirecteur du Center of Aging Research & Clinical Care à la Weill Cornell Medicine ;Dr Zakia Rahman, professeur clinique de dermatologie à la faculté de médecine de l'université de Stanford ;Serena Liang Jing, New Map of Life Fellow, Stanford Center on Longevity et Michael Clinton, fondateur et PDG de ROAR Forward. Qui plus est, Carolyn Murphy, ambassadrice mondiale de longue date de la marque Estée Lauder, fera partie du Longevity Collective et partagera ses connaissances en matière de beauté, de bien-être et de mode de vie. Travaillant avec la marque Estée Lauder depuis plus de vingt ans, Mme Murphy est l'une des ambassadrices de beauté les plus anciennes de l'industrie.

Aerin Lauder, fondatrice et directrice de la création d'AERIN, et directrice du style et du design d'Estée Lauder ReNutriv, a indiqué : « Ma grand-mère, Estée, était une pionnière. Elle était en avance sur son temps à tous points de vue et a changé notre façon de voir le vieillissement, la confiance en soi et la beauté. Aujourd'hui, la marque Estée Lauder continue d'incarner son esprit pionnier, et je pense qu'elle serait incroyablement ravie de voir sa marque éponyme prendre la tête du nouveau mouvement de longévité de la peau et inspirer les consommateurs du monde entier à bien vivre à tout âge. »

À propos d'Estée Lauder

Estée Lauder est la marque phare de The Estée Lauder Companies Inc. Fondée par Estée Lauder, l'une des premières femmes entrepreneurs au monde, la marque perpétue aujourd'hui son héritage en créant les produits de soin et de maquillage les plus innovants, les plus sophistiqués et les plus performants, ainsi que des parfums emblématiques - tous imprégnés d'une profonde compréhension des besoins et des désirs des femmes. Aujourd'hui, Estée Lauder s'engage avec les femmes dans plus de 150 pays à travers le monde et sur des dizaines de points de contact - du magasin au numérique. Et chacune de ces relations reflète constamment le point de vue puissant et authentique d'Estée Lauder.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 décembre 2023 à 20:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :