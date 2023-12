Mary Kay poursuit sa mission en adhérant aux principes d'autonomisation des femmes en Asie-Pacifique





Mary Kay Inc., défenseure mondiale de l'autonomisation des femmes, a annoncé à l'occasion de la Journée de l'entrepreneuriat des femmes être officiellement devenue signataire des principes d'autonomisation des femmes dans la région Asie-Pacifique. En mars 2019, Mary Kay Inc. a franchi la première étape de son cheminement WEP en devenant signataire mondial lors du WEPs Forum qui s'est tenu en marge de la Commission de la condition de la femme (CSW63).

Alors que Mary Kay fête son 60e anniversaire, l'entreprise se joint aux WEP pour se positionner en tant que chef de file de l'entrepreneuriat féminin dans la région Asie-Pacifique où elle est synonyme d'opportunités d'affaires inégalées, promouvant un milieu de travail favorable et redonnant à la communauté via ses initiatives de responsabilité sociale d'entreprise (RSE).

Les WEP fournissent un cadre global pour les entreprises afin de promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes sur le lieu de travail, l'écosystème professionnel et la communauté et d'obtenir des résultats positifs pour la société et les entreprises. Lancés en 2010 par ONU Femmes et le Pacte mondial de l'ONU, les WEP s'appuient sur les normes internationales du travail et des droits de l'homme et sont fondés sur la reconnaissance que les entreprises ont un intérêt et une responsabilité pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Dans une déclaration, Wendy Wang, présidente, Mary Kay région Asie-Pacifique rappelle que :

« En poursuivant son cheminement WEP mondial que Mary Kay a entrepris en 2019, l'entreprise renouvelle aujourd'hui dans la région Asie-Pacifique son engagement à accélérer la réduction des disparités entre les genres sur le lieu de travail, le marché et la communauté. L'autonomisation des femmes va au-delà de la réussite professionnelle ? elle a besoin d'une vision globale, d'une feuille de route pour mesurer les progrès et l'impact, ainsi que de l'engagement de toutes les parties prenantes, y compris du secteur privé ? et c'est exactement ce que font les WEP. Chez Mary Kay, nous permettons aux femmes de tous horizons de disposer des outils, du mentorat et de l'éducation appropriés afin qu'elles puissent faire des choix menant à une vie enrichissante et significative pour elles-mêmes, leurs familles et leurs communautés. »

Pour célébrer ce nouveau jalon WEP pour Mary Kay dans la région Asie-Pacifique, Mary Kay Chine vient de publier son tout premier rapport d'impact de Mary Kay Chine en matière d'autonomisation des femmes intitulé « Thinking Like A Woman ». Le rapport met en relief le principe 7 : « Mesure et reporting » et le principe 6 : « Initiatives communautaires et plaidoyer ».

WEP en action :

Le rapport présente le travail de Mary Kay Chine et les résultats en matière d'autonomisation des femmes grâce à de multiples approches en termes leadership, de marché, de lieu de travail et d'initiatives communautaires. Les prochaines éditions du rapport couvriront l'engagement et l'impact de Mary Kay dans d'autres pays de la région Asie-Pacifique où l'entreprise évolue. Certaines des réalisations suivantes englobant les 7 principes WEP sont reprises dans le rapport :

Cheffe de file de longue date et défenseure mondiale de l'autonomisation des femmes

Mary Kay Asie-Pacifique devient un signataire des WEP.

Déploiement de la stratégie de développement « All For Her » pour fournir un soutien complet aux consultantes en beauté indépendantes.

Autonomiser les femmes via le monde de l'entreprise

De 2022 à mars 2023, 1 327 082 consultantes en beauté indépendantes ont participé à des sessions de formation.

Entre 2020 et 2022, Mary Kay a investi plus de 80 millions RMB (yuan chinois) dans l'autonomisation numérique pour développer des outils commerciaux en et hors ligne pour les consultantes en beauté.

Un lieu de travail idéal pour les femmes

En 2022, le pourcentage de femmes parmi l'équipe de direction et le personnel de Mary Kay Chine était de 57 %, et 64 % des promotions concernaient des femmes.

En 2022, 93 % des employés de Mary Kay Chine ont pris part à une formation sur la gestion de projet, les tendances du marché et le leadership, avec une moyenne par personne de 1,6 session de formation, 6 heures de temps de formation et 1 500 RMB d'investissement dans la formation.

Redonner à la communauté

Au mois d'avril 2023, 257 117 femmes au total avaient déjà bénéficié des programmes RSE de Mary Kay Chine.

En 2022, 1 267 consultantes indépendantes et membres du personnel de Mary Kay Chine ont consacré plus de 9 000 heures de bénévolat à diverses initiatives : servir comme bénévoles non médicales dans un centre de chirurgie de fente labiale ou palatine, aider à nettoyer leurs communautés ou organiser des cours de beauté gratuits pour des causes caritatives.

À propos de Mary Kay

Jadis. Maintenant. Pour toujours. Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé son entreprise de beauté en 1963, avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. De ce rêve est née une entreprise qui compte des millions de consultants indépendants dans plus de 35 pays. Depuis 60 ans, Mary Kay donne aux femmes la possibilité de déterminer leur propre avenir grâce à l'éducation, au mentorat, à la représentation et à l'innovation. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay s'engage à préserver notre planète pour les générations futures, à protéger les femmes contre le cancer et les violences conjugales et à encourager la jeunesse à poursuivre ses rêves. Pour plus de renseignements consultez marykayglobal.com, et rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, et LinkedIn et suivez-nous sur X (anciennement Twitter).

