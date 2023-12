Avis aux médias - Le ministre O'Regan et la députée Carolyn Bennett feront une annonce à propos des produits menstruels sans frais au travail

Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr. ainsi que la députée de Toronto--St. Paul's, l'honorable Carolyn Bennett, visiteront l'aéroport Billy Bishop de Toronto et rencontreront des travailleurs pour souligner la première journée d'entrée en...

La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) invite les représentantes et les représentants des médias le vendredi 15 décembre 2023, à partir de 9 h, aux manifestations simultanées devant les bureaux du Conseil du trésor à Québec et à Montréal...