Les Aliments Maple Leaf annonce la nomination d'un nouveau chef des Finances





David Smales entrera en fonction comme chef des Finances le 29 janvier 2024 alors que Geert Verellen quitte ses fonctions

MISSISSAUGA, ON, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX : MFI) a annoncé que Geert Verellen a décidé de quitter ses fonctions de chef des Finances au nouvel an et que David Smales a été nommé pour lui succéder à compter du 29 janvier 2024.

« En prévision de cette transition, la priorité cruciale pour nous était de trouver la bonne personne pour succéder à Geert, affirme Curtis Frank, président et chef de la direction. Geert a eu une incidence marquante au cours des quatre dernières années, notamment en jouant un rôle important en nous guidant dans le cadre d'un des programmes d'investissement en capitaux les plus ambitieux de notre histoire. Au nom de toute l'entreprise, nous remercions Geert pour son leadership et nous lui souhaitons beaucoup de succès pour la prochaine étape de sa carrière. »

« Au cours de notre quête d'un nouveau chef des Finances, nous avons activement recherché une personne qui possède la vaste expérience de David, alliant d'importantes connaissances financières avec des compétences de planification stratégique à long terme et une profonde compréhension des marchés financiers canadiens, poursuit M. Frank. Nous sommes ravis de la venue de David au sein de notre équipe de la haute direction et sommes certains qu'il représentera un excellent ajout chez les Aliments Maple Leaf, alors que nous exécutons notre plan directeur stratégique sur notre parcours pour devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre. »

Monsieur Smales arrive chez les Aliments Maple Leaf avec une vaste expérience en tant que chef des Finances d'une société ouverte, y compris près de 15 années comme vice-président directeur et chef des finances de Aecon Group Inc. Avant Aecon, M. Smales a été chef des finances chez Catalyst Paper Corporation et possède des décennies d'expérience internationale et transactionnelle acquise chez PricewaterhouseCoopers et Novar PLC. M. Smales est membre de l'Institute of Chartered Accountants en Angleterre et au pays de Galles et titulaire d'un baccalauréat ès arts spécialisé de l'Université de Newcastle-Upon-Tyne en Angleterre.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MD, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 14 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

SOURCE Maple Leaf Foods Inc.

14 décembre 2023 à 17:15

