Alphawave Semi s'associe à Keysight pour délivrer une expertise et une interopérabilité de pointe pour une solution complète de sous-système PCIe 6.0.

Alphawave Semi (LSE: AWE), un leader mondial en connectivité haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Keysight Technologies, un fournisseur de solutions de conception, d'émulation et de test de premier plan, démontrant l'interopérabilité entre le dispositif PCIe 6.0 64 GT/s Subsystem (PHY et contrôleur) d'Alphawave Semi et l'exerciseur de protocole PCIe 6.0 64 GT/s de Keysight, négociant un lien au taux de données maximum PCIe 6.0. Alphawave Semi, déjà sur la liste des intégrateurs PCI-SIG 5.0, accélère les tests de conformité de la prochaine génération PCIe 6.0 grâce à cette collaboration.

La mise en oeuvre en silicium de pointe d'Alphawave Semi de la nouvelle unité de contrôle de flux PCIe 6.0 64 GT/s basée sur le protocole FLIT permet des débits de données plus élevés pour l'hyperscale et les infrastructures de données. Keysight et Alphawave Semi ont franchi une nouvelle étape en établissant avec succès un lien CXL 2.0, ouvrant la voie à la cohérence future du cache dans le centre de données.

« Les tests et les mesures sont des aspects clés de l'interopérabilité, permettant à Alphawave Semi d'amener nos produits et solutions clients sur le marché plus rapidement », a déclaré Letizia Giuliano, vice-présidente du marketing des produits IP chez Alphawave Semi. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de notre collaboration avec Keysight, qui accélèrera la transition vers 64 GT/s grâce à la solution de validation de protocole PCIe 6.0 de pointe de Keysight et renforce notre capacité à fournir de manière cohérente des solutions de connectivité qui accélèrent le traitement de l'IA dans le calcul haute performance et l'infrastructure de données. »

« Dans la course à l'échelle de l'IA, le PCIe jouera un rôle crucial dans la connexion des ressources de calcul et la gestion efficace des charges de travail requises. Cette collaboration avec Alphawave Semi démontre l'engagement des deux entreprises dans le développement de la norme PCIe 6.0, anticipant les demandes de calcul haute performance entraînées par les avancées en IA et en ML. », a déclaré le Dr Joachim Peerlings, vice-président des solutions réseau et centre de données chez Keysight. « Cela débloquera une nouvelle ère de connectivité en répondant à l'énorme augmentation des performances E/S nécessaires pour des applications intensives en calcul, comme l'IA générative. »

Le PCIe 6.0 marque l'évolution de cette technologie répandue, passant de la modulation NRZ à deux niveaux à la modulation PAM4 à quatre niveaux. Bien que cette transition introduise des défis d'intégrité du signal et de nouveaux protocoles pour garantir une compatibilité ascendante essentielle, elle améliore la capacité de la technologie à se prémunir pour le futur grâce à la mise en oeuvre de la Forward Error Correction (FEC) via FLIT. FEC permet une tolérance de taux d'erreur binaire (BER) plus élevée tout en fournissant toujours une perte de paquets acceptable. Cette collaboration a abouti à la démonstration réussie de transactions en mode FLIT (requêtes et réalisations) de FLITs de charge utile sur la mise en oeuvre en silicium du sous-système PCIe 6.0 64 GT/s.

Le sous-système PCIe d'Alphawave Semi est une interface IP extrêmement écoénergétique, à latence réduite et très fiable, construite à partir de l'IP SerDes PAM4 la plus réussie de l'industrie. Dans les systèmes d'IA et de calcul haute performance (HPC) où les performances de mémoire sont essentielles, le sous-système PCIe 6.0 d'Alphawave Semi peut être étendu pour prendre en charge le CXL 3.0 avec un contrôleur PCIe et CXL, permettant ainsi la cohérence de la mémoire au niveau du centre de données.

L'analyse du protocole PCIe 6.0 récemment introduite par Keysight dans un facteur de forme rationalisé réduit la durée des tests et améliore de manière substantielle l'intégrité du signal.

Alphawave Semi est un chef de file mondial de la connectivité à haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale. Face à la croissance exponentielle des données, les services technologiques d'Alphawave Semi constituent un besoin critique : permettre aux données de voyager plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances plus élevées à une consommation énergétique réduite. Nous sommes une société de semiconducteurs à intégration verticale, et nos produits IP, de puces personnalisées et de connectivité sont déployés par des clients mondiaux de premier plan dans les centres de données, le calcul informatique, la mise en réseau, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage.

