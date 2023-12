QPS poursuit l'expansion de l'UPLC-HRMS en Europe pour soutenir la thérapie génique et le développement de médicaments protéiques





QPS Holdings, LLC (QPS), une organisation mondiale de recherche sous contrat (CRO) qui fournit des services précliniques, de découverte, de bioanalyse, d'essais cliniques et de recherche clinique, accentue ses efforts en faveur de la bioanalyse qualitative et quantitative des produits biothérapeutiques en Europe. QPS annonce le renforcement et l'amélioration de sa flotte de spectromètres de masse grâce à la mise en service d'un nouveau TripleTOF® 6600+ pour l'analyse quantitative BPL à Groningue, aux Pays-Bas. Dans le cadre de cette expansion, QPS a chargé Daniel Schulz-Jander, MSc, PhD, directeur principal de la bioanalyse, de diriger l'équipe récemment élargie de quantification des produits biothérapeutiques et des biomarqueurs par chromatographie liquide ? spectrométrie de masse (LC-MS) du laboratoire de QPS aux Pays-Bas.

Ce spectromètre de masse haute résolution à temps de vol quadripolaire Sciex est dédié à la quantification BPL/BPC des oligonucléotides thérapeutiques et à l'expansion prévue de l'identification des métabolites oligonucléotidiques à Groningue, aux Pays-Bas.

« QPS s'engage à répondre aux besoins de ses clients en Europe en mettant en service un système de spectrométrie de masse à haute résolution (UPLC-HRMS) à chromatographie liquide ultra haute performance aux Pays-Bas qui permettra de se concentrer sur les oligonucléotides. Cet ajout est une extension naturelle du soutien apporté depuis plus de 20 ans au développement de médicaments oligonucléotidiques par LC-(HR)MS/MS dans nos installations de Newark, Delaware, États-Unis », a déclaré le Dr Zamas Lam, responsable mondial des études bioanalytiques (spectrométrie de masse) et du développement préclinique chez QPS.

« Cette augmentation de nos capacités arrive à un moment crucial pour QPS. En effet, nous sommes déterminés à poursuivre les efforts mondiaux que nous consentons depuis vingt ans pour aider les industries pharmaceutique et biotechnologique à développer de nouvelles thérapies de pointe répondant aux besoins vitaux en matière de soins de santé dans le monde entier. Le renforcement de ces efforts est devenu encore plus urgent considérant le gigantesque travail effectué dans le domaine des thérapies à base d'acides nucléiques et le développement de médicaments à base de protéines », a déclaré Daniel Schulz-Jander, MSc, PhD, directeur principal de la bioanalyse, QPS Pays-Bas.

Titulaire d'un diplôme de chimie de l'Université de Kassel, Daniel Schulz-Jander a ensuite obtenu un doctorat en chimie environnementale de la Technische Universität München, puis une bourse postdoctorale en métabolisme des pesticides à l'UC Berkeley. Depuis, Daniel Schulz-Jander a orienté son intérêt passionné pour les sciences vers la bioanalyse. Débutant en biotechnologie chez Ligand et Arena Pharmaceuticals, il a rejoint Medtronic où il a formé une équipe de bioanalystes spécialisée en analyse des médicaments présents dans les tissus. Depuis février 2022, il est directeur principal de la bioanalyse par spectrométrie de masse chez QPS Pays-Bas, où son équipe est chargée de la bioanalyse de petites et grandes molécules par LC-MS/MS et ICP/MS. Avec la nouvelle expansion, ce groupe dispose désormais de toutes les technologies LC-MS et autres technologies chromatographiques nécessaires à la bioanalyse PK/PD pour soutenir les clients dans la découverte de médicaments, le développement de thérapies géniques et de médicaments protéiques. L'expertise de ce groupe réside dans la quantification d'oligonucléotides, de peptides, de protéines intactes et de biomarqueurs métabolites de faible poids moléculaire hautement hydrophiles par UPLC-HRMS, ou par immunoaffinité UPLC-MS/MS (spectrométrie de masse en tandem), ou par hybridation-LC- fluorescence.

À PROPOS DE QPS HOLDINGS, LLC

QPS est une organisation de recherche sous contrat (CRO) conforme aux BPL/BPC qui fournit des services haut de gamme précliniques, cliniques et de découverte de médicaments. Fondée en 1995, la Société est passée rapidement du statut de petit laboratoire de bioanalyse à celui de CRO à service complet employant plus de 1 200 collaborateurs aux États-Unis, en Europe, en Inde et en Asie. Aujourd'hui, elle propose des services étendus de R&D pharmaceutiques sous contrat avec une expertise spéciale en neuropharmacologie, DMPK, toxicologie, bioanalyse, médecine translationnelle et développement clinique. Grâce à l'amélioration continue de ses capacités et de ses ressources, QPS se distingue par son engagement à fournir une qualité supérieure, des performances de haut niveau et un service de confiance à ses clients. Pour plus d'informations, visitez le site Web www.qps.com ou posez vos questions par e-mail à l'adresse [email protected].

