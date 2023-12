Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de réglementation des investissements - ASCU

IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la « société » ou « IPA ») , une entreprise de recherche et de technologie biothérapeutique axée sur l'intelligence artificielle, a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour son deuxième trimestre de...

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, et le ministre de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique, l'honorable Nathan Cullen, ont...