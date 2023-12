Rappel de produits de Baby Gourmet Foods concernant les produits « Little Gourmet Organic Mealtime Bowls ? Lasagne aux légumes et au boeuf » et « Little Gourmet Organic Mealtime Bowls ? Pâtes aux légumes et au poulet »





CALGARY, Alberta, 14 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Baby Gourmet Foods a émis un rappel de produits pour retirer les produits « Little Gourmet Organic Mealtime Bowls ? Lasagne aux légumes et au boeuf » et « Little Gourmet Organic Mealtime Bowls ? Pâtes aux légumes et au poulet » chez tous les détaillants, en magasin et en ligne, à l'échelle nationale. Le rappel est dû à la présence possible de matière ressemblant à du bois dans les produits.



Baby Gourmet Foods procède au rappel des produits mentionnés ci-dessous :

Nom de la marque Nom usuel Format Code(s) de lot sur la nourriture CUP CUP des boîtes grand format Little Gourmet Lasagne aux légumes et au boeuf 130 g Date limite de conservation : 2024 FE 22

Date limite de conservation : 2024 MR 06

Date limite de conservation : 2024 SE 13 628619881027 80628619881023 Little Gourmet Pâtes aux légumes et au poulet 130 g Date limite de conservation : 2024 FE 21

Date limite de conservation : 2024 MR 03

Date limite de conservation : 2024 SE 12 628619881034 80628619881030

Aucun autre produit Baby Gourmet ou Little Gourmet n'est visé par ce rappel et aucun incident lié à ces produits n'a été signalé à ce jour.





Depuis sa création, Baby Gourmet s'est engagée à fournir la nourriture la meilleure et la plus saine qui soit pour les familles. Cela signifie aller au-delà de ce qui est requis par la réglementation ou la législation pour tester la sécurité des ingrédients et des produits. Baby Gourmet est devenue la première marque d'aliments pour bébés au Canada à remporter le prestigieux Purity Award du Clean Label Project. Elle teste ses produits pour s'assurer qu'ils sont exempts de plus de 400 produits chimiques préoccupants tels que les métaux lourds, les résidus de pesticides et les plastifiants. ?

« La sécurité des nourrissons et des enfants est la priorité absolue de Baby Gourmet », déclare Jen Carlson, cofondatrice de Baby Gourmet. « Notre entreprise a été fondée pour nos propres familles, et notre engagement envers la qualité est profondément personnel. Nous tenons à souligner notre volonté inébranlable de fournir des aliments naturellement sains et propres pour soutenir les parents dans leur voyage alimentaire unique avec leurs enfants. »

Les consommateurs qui ont acheté les produits Little Gourmet Organic Mealtime Bowls ? Lasagne aux légumes et au boeuf ou Little Gourmet Organic Mealtime Bowls ? Pâtes aux légumes et au poulet doivent s'en débarrasser immédiatement ou les retourner à l'endroit où ils les ont achetés.

À propos de Baby Gourmet :

Basée à Calgary, en Alberta, Baby Gourmet® est la principale et la plus ancienne société privée d'aliments biologiques pour bébés en sachets au Canada. Sa gamme de produits est offerte à l'échelle du pays chez tous les grands détaillants alimentaires. Fondée en 2005 par les soeurs Jennifer Carlson et Jill Vos au Calgary Farmer's Market, Baby Gourmet est devenue la première marque d'aliments biologiques pour bébés au Canada. Fondée sur la conviction que chaque parent devrait se sentir en confiance pour nourrir son bébé, la marque est un chef de file en matière d'innovation, de qualité et de goût. Baby Gourmet s'est engagée à fournir des aliments délicieux, riches en nutriments et sûrs, et elle n'utilise que les meilleurs ingrédients biologiques pour élaborer ses recettes. Sa mission est d'aider les bébés à développer l'amour de la bonne nourriture.

Personne-ressource pour les médias

Shauna MacDonald

Brookline Public Relations inc.

[email protected]

403 585-4570

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bcd4fd39-9d9b-4c2c-9894-ef4beeec50b3/fr

14 décembre 2023 à 13:35

