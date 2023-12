Le gouvernement du Canada annonce un deuxième appel de propositions pour améliorer l'équité, la diversité et l'inclusion dans les centres de crise au Canada





OTTAWA, ON, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Toutes les personnes au Canada devraient avoir accès à des ressources en santé mentale lorsqu'elles en ont le plus besoin, peu importe leur culture, leur statut social ou leur statut économique. Le gouvernement du Canada s'est engagé à veiller à ce que les meilleures mesures de soutien et ressources d'intervention en cas de crise soient accessibles aux personnes en détresse.

L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annonce aujourd'hui un deuxième appel de propositions pour le Fonds d'équité pour les lignes d'écoute. La proposition s'inscrit dans le cadre d'un financement fédéral de 8 millions de dollars déjà annoncé pour combler les lacunes en matière d'équité, de diversité et d'inclusion dans le secteur des lignes d'écoute au Canada.

Ce programme du gouvernement du Canada permettra de s'assurer que les lignes d'écoute et les centres de crise sont en mesure de répondre aux besoins de toutes les personnes qui appellent, y compris les populations les plus touchées par le suicide, comme les peuples Autochtones, les membres des communautés 2ELGBTQIA+, les nouveaux arrivants, les anciens combattants, les aînés et les personnes vivant dans des communautés rurales et éloignées.

Cette initiative visant à accroître l'équité, la diversité et l'inclusion dans le secteur des lignes d'écoute vient grandement appuyer le 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide, qui a été lancé au Canada le 30 novembre 2023. Le service 9-8-8 est maintenant offert par téléphone ou par messagerie texte, en français et en anglais, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, partout au Canada. Les intervenants apportent soutien et compassion sans porter de jugement. Si vous ou un proche pensez au suicide, appelez ou textez le 9-8-8.

Les centres de crise existants et admissibles auront la possibilité de présenter une demande de financement dans l'objectif de renforcer leur capacité à répondre aux besoins des personnes qui appellent et envoient des messages textes pour obtenir de l'aide. Il pourrait s'agir d'embaucher de nouveaux employés, d'offrir de la formation sur l'équité, la diversité et les compétences culturelles aux intervenants, d'intégrer des services de traduction ainsi que d'évaluer et de revoir des politiques et des processus en particulier pour rendre les services plus accessibles à des populations précises.

Pour en savoir plus sur la façon de présenter une demande de financement, visitez Canada.ca.

« Les personnes en situation de crise ont besoin d'un soutien immédiat. Les centres de crise font partie intégrante de notre approche de santé publique en matière de prévention du suicide et sont souvent le premier point de contact pour les personnes qui éprouvent des difficultés. Ils apportent un soutien immédiat aux personnes qui en ont le plus besoin, quelles que soient leur origine, leur religion, leur culture ou leur situation socio-économique. Grâce à ce financement, ces importants organismes de services pourront accroître leur capacité à répondre aux besoins de chaque personne qui les contacte et à s'adapter à leurs expériences. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

L'Agence de la santé publique du Canada financera les lignes d'écoute et les centres de crise selon des critères d'admissibilité définis. Le financement maximal sera de 250 000 $ par projet, pour une durée maximale de 12 mois.

financera les lignes d'écoute et les centres de crise selon des critères d'admissibilité définis. Le financement maximal sera de 250 000 $ par projet, pour une durée maximale de 12 mois. Vous trouverez de l'information sur les objectifs du Fonds d'équité pour les lignes d'écoute et sur la façon de présenter une demande ici.

Le Fonds d'équité pour les lignes d'écoute est complémentaire au service 9-8-8, mais cette possibilité de financement est distincte. Les lignes d'écoute et les centres de crise admissibles, qu'ils participent ou non au réseau 9-8-8, peuvent présenter une demande de financement au Fonds d'équité pour les lignes d'écoute.

