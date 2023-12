Le Groupe Banque TD et Plaid concluent une entente nord-américaine d'accès aux données





La nouvelle entente offrira aux clients de la TD une protection et une confidentialité accrues de leurs données, puisqu'ils n'auront plus à communiquer leurs codes d'accès à des applications de tiers

TORONTO, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») et Plaid ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente nord-américaine d'accès aux données qui permettra aux clients de la TD au Canada et aux États-Unis de se connecter au réseau de données de Plaid et d'y communiquer leurs données financières de façon plus sécuritaire à plus de 8 000 applications et services.

Les clients de la TD pourront accéder aux applications et aux services du réseau de Plaid par le biais d'une interface de programmation d'applications (API). Le recours à l'API offrira aux clients de la TD une sécurité accrue pour leurs données et une meilleure protection de leurs renseignements personnels, puisqu'ils n'auront plus à communiquer leurs identifiants d'ouverture de session à des tiers.

« Notre entente d'accès aux données avec Plaid constitue une autre étape charnière de l'offre d'une expérience numérique plus sécuritaire, plus fiable et plus novatrice à nos clients, a indiqué Franklin Garrigues, vice-président, Écosystèmes externes à la TD. Nous savons que nos clients souhaitent utiliser de nouveaux types de services adaptés à leurs besoins financiers uniques. Grâce à cette entente, ceux qui choisiront d'accéder aux applications et aux services du réseau de Plaid pourront le faire d'une façon plus simple et plus sécuritaire et profiteront d'une valeur ajoutée. »

« Nous sommes fiers de collaborer avec la TD pour offrir aux clients un accès sécuritaire et fiable à leurs données financières, a déclaré Cecilia Frew, chef des services financiers ouverts à Plaid. À l'heure actuelle, 84 %1 des clients affirment qu'ils s'en tirent mieux maintenant qu'ils sont en mesure de gérer leurs finances personnelles en ligne. Notre partenariat avec la TD permettra à des millions de clients de se connecter de façon sécuritaire aux milliers d'applications de services financiers du réseau de Plaid et d'y gérer leurs finances courantes en toute commodité. »

L'entente avec Plaid représente le plus récent volet d'une série de mesures que la TD a prises pour montrer son engagement envers l'offre d'une expérience numérique plus sécuritaire, plus transparente et plus simple, où le client est maître de la transmission de ses données financières. En voici quelques exemples :

En 2018, la TD est devenue membre du Financial Data Exchange (FDX) pour contribuer à promouvoir des solutions visant à mieux protéger les données des clients et prenant en charge un protocole technologique fondé sur les API. Le rôle de la TD au sein de l'organisation a pris de l'ampleur lorsque Franklin Garrigues a été nommé à son conseil d'administration à titre de coprésident, Institutions financières.

a été nommé à son conseil d'administration à titre de coprésident, Institutions financières. L'entente d'accès aux données avec Finicity, la filiale de services bancaires ouverts de Mastercard aux États-Unis, qui a jeté en 2020 les bases du partage de données effectué par API et autorisé par les clients.

En 2021, TD Bank (États-Unis) s'est jointe au réseau de données Akoya pour permettre aux clients des États- Unis de partager leurs données avec des sociétés de technologie financière et des agrégateurs, sans avoir à communiquer leurs noms d'utilisateur et leurs mots de passe à des tiers.

partager leurs données avec des sociétés de technologie financière et des agrégateurs, sans avoir à communiquer leurs noms d'utilisateur et leurs mots de passe à des tiers. En 2021, la TD a conclu une entente nord-américaine d'accès aux données avec Envestnet | Yodlee visant à permettre aux clients de connecter leurs comptes TD à des applications populaires (gestion financière, paiements, gestion de patrimoine, PME) alimentées par la plateforme d'agrégation de données financières d'Envestnet | Yodlee.

__________________________________________________________________

1 Plaid, The Fintech Effect 2023

« La TD est déterminée à offrir la meilleure expérience qui soit à ses clients, et ce, dans l'ensemble de ses canaux, a mentionné Matt Boss, chef, Produits aux consommateurs à TD BankMD, America's Most Convenient BankMD. L'entente du Groupe Banque TD avec Plaid est le plus récent exemple de la façon dont nous tenons notre engagement. En effet, nous proposons ici une expérience numérique intuitive améliorée par l'intermédiaire d'une connectivité sécurisée avec l'environnement de Plaid. »

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,96 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de Plaid

Plaid est un réseau de données mondial qui alimente les outils sur lesquels des millions de personnes comptent pour mener une vie financière plus saine. Nous voulons contribuer à créer un système financier plus inclusif, plus concurrentiel et avantageux pour tous en simplifiant les paiements, en révolutionnant les services de prêts et en menant la lutte contre la fraude. Plaid collabore avec plus de 8 000 entreprises, notamment des sociétés de technologie financière comme Venmo et SoFi, plusieurs des sociétés inscrites au classement Fortune 500 ainsi qu'avec de nombreuses grandes banques, pour offrir aux consommateurs plus de choix et de contrôle quant à la façon dont ils gèrent leur argent. Le réseau de Plaid, dont le siège social est situé à San Francisco, couvre plus de 12 000 institutions aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Europe.

SOURCE Groupe Banque TD

14 décembre 2023 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :