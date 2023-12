Sunwing inaugure son premier vol de la saison entre Québec et Cayo Largo





QUÉBEC, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Sunwing et l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec ont célébré aujourd'hui le lancement d'une toute nouvelle liaison directe sans escale entre Québec et Cayo Largo, à Cuba. Cette dernière sera offerte à raison d'un vol par semaine, tous les jeudis, jusqu'au 18 avril 2023.

Avec le lancement de ce nouveau vol, Sunwing bonifie son offre vers les destinations soleil au départ de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Les vols de la saison 2023-2024 ont débuté le 1er novembre 2023 et auront lieu chaque semaine jusqu'au 29 avril 2024.

Liaison Fréquence Date de début Cancún, Mexique 3 vols par semaine 3 novembre Cayo Coco, Cuba 2 vols par semaine 1er novembre Cayo Largo, Cuba 1 vol par semaine 14 décembre Holguín, Cuba 1 vol par semaine 10 décembre Playa Blanca, Panama 1 vol par semaine 15 décembre Puerto Plata, République dominicaine 1 vol par semaine 7 novembre Puerto Vallarta, Mexique 1 vol par semaine 10 décembre Punta Cana, République dominicaine 3 vols par semaine 2 novembre Roatán, Honduras 1 vol par semaine 11 décembre Santa Clara, Cuba 2 vols par semaine 1er novembre Varadero, Cuba 3 vols par semaine 2 novembre

«?Nous sommes très heureux de ce nouvel ajout à l'éventail de destinations vacances offertes par Sunwing au départ de YQB. Avec des vols vers Cuba, le Mexique, la République dominicaine, et, depuis l'an dernier, le Panama et le Honduras, l'offre pour l'hiver saura assurément plaire à tous ceux qui ont envie d'un peu de chaleur, à l'aube des mois plus froids. Nous saluons l'engagement de Sunwing, qui, depuis maintenant 18 ans, propose un programme hivernal diversifié répondant aux goûts des voyageurs. », déclare Stéphane?Poirier, président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec.

« Nous sommes très heureux de renforcer notre engagement de longue date et à longueur d'année au départ de Québec en augmentant notre capacité cet hiver avec l'ajout de vols directs vers Cayo Largo, à Cuba, à partir de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec », a déclaré Lyne Chayer, directrice générale de Vacances Sunwing Québec. « Nous sommes ravis de célébrer aujourd'hui le vol inaugural vers Cayo Largo, une magnifique destination située sur la côte sud de Cuba, où nos clients peuvent profiter d'une vaste gamme de forfaits vacances dans les hôtels tout compris et les hôtels-boutiques de l'île, le tout à un prix fantastique. Nous sommes enthousiastes à l'idée que nos clients québécois puissent profiter d'options de voyage à Cuba encore plus abordables avec Vacances Sunwing, et qu'ils puissent découvrir tout ce que Cayo Largo a à offrir. »

14 décembre 2023

