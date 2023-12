Réouverture du Fort de Ville-Marie ? pavillon Québecor et de l'Égout collecteur le 15 décembre





MONTRÉAL, 14 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal est heureuse d'annoncer la réouverture au public du Fort de Ville-Marie ? pavillon Québecor et de l'Égout collecteur le vendredi 15 décembre 2023. Rappelons que les expositions Ici a été fondée Montréal et Collecteur de mémoires sont fermées au public depuis le 16 mars dernier à la suite de l'incendie survenu au 224, place d'Youville, bâtiment voisin du Fort de Ville-Marie.



«?Notre objectif premier était de redonner aux citoyens le lieu de Fondation de Montréal le plus rapidement possible. Bien que ce soit une bonne nouvelle pour Pointe-à-Callière, les derniers mois ont été très éprouvants. Notre équipe a été extrêmement touchée par le drame humain qui s'est vécu juste à côté de chez nous. Mais le drame s'est aussi joué à un autre niveau pour nous : la crainte de voir le site de Fondation de Montréal, devenu le coeur du Musée depuis son ouverture au public en 2017, affecté par ce terrible incendie. Grâce à la préservation et à la mise en valeur du site archéologique, les archives, la médiathèque, la collection de livres rares de même que les artefacts ont été protégés.?»

Anne Élisabeth Thibault, directrice générale, Pointe-à-Callière

Travaux réalisés

Au cours des neuf derniers mois, des travaux de nettoyage, de restauration, de stabilisation et de réhabilitation ont été nécessaires afin de remettre les lieux dans leur état initial.

«?Les travaux sont assumés par notre assureur CHUBB. Ils ont été menés par Pointe-à-Callière, appuyée par une équipe de professionnels chevronnés comme l'Atelier Ville-Marie et Ethnoscop. Partenaires de la première heure, nous avons été très touchés de les retrouver.?»

Louise Pothier, conservatrice et archéologue en chef, Pointe-à-Callière.

Les principaux dommages ont été causés par l'odeur persistante de la fumée et par la suie. Les systèmes de ventilation ont beaucoup aidé, mais il a quand même fallu reconstruire complètement l'intérieur du bâtiment, des salles d'exposition jusqu'aux étages de bureaux, et nettoyer tout l'équipement technique et multimédia. Il faut préciser que les vestiges n'ont subi aucun dommage dû à la fumée et la suie en raison de son isolement sous le plancher protecteur en verre et au système de climatisation en circuit fermé qui a permis la préservation du site dans son intégralité.

À certains endroits dans l'Égout collecteur et les vestiges, il y a eu des infiltrations d'eau, probablement causées par l'arrosage intensif des pompiers pour préserver le bâtiment du feu. Pour effectuer les travaux, l'équipe du Musée et les restaurateurs ont fait appel au concepteur du plancher pour retirer les plaques de verre à des endroits stratégiques afin de permettre la réalisation des interventions.

Il est à noter qu'à ce moment-ci, les travaux extérieurs ne sont pas terminés.

Échappé belle?!

La préservation du site archéologique du Fort de Ville-Marie dans une construction neuve dotée des dernières technologies de protection incendie et respectant les plus récentes normes en matière de construction a sans doute permis de protéger les collections du Musée. De plus, l'intervention rapide et concertée des pompiers, qui connaissaient la valeur du site, a également contribué à sauver le précieux lieu de Fondation de Montréal. À cet effet, Pointe-à-Callière désire à nouveau souligner le travail exceptionnel de préservation de la part des pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal et la collaboration des policiers du Service de Police de la Ville de Montréal.

Rappel

À l'horaire jusqu'au 3 mars 2024, Pointe-à-Callière présente Fleuve Saint-Laurent, échos des rivages qui propose une plongée multisensorielle au coeur de cette immense voie navigable pour en découvrir les mille et une facettes. Au fil du parcours se dévoilent, projections, textures, odeurs et sons?; un appel aux sens qui fera remonter des souvenirs et rappellera la beauté de ce trésor naturel inestimable?!

Pointe-à-Callière présente également une superbe programmation famille pour le temps des Fêtes?! Le musée sera ouvert le 24 décembre (11 h à 17 h), le 26 décembre (12 h à 17 h), du 27 au 29 décembre (10 h à 17 h), le 30 et 31 décembre (11 h à 17 h) et le 2 janvier (12 h à 17 h).

Pour plus d'information : Horaires et tarifs ? POINTE-À-CALLIÈRE (pacmusee.qc.ca)

À propos de Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Inauguré en 1992 dans le cadre du 350e anniversaire de la métropole, Pointe-à-Callière est aujourd'hui le plus grand musée d'archéologie au Canada et le musée d'histoire le plus fréquenté de Montréal. Érigé sur une concentration de sites historiques et archéologiques d'envergure nationale, dont le lieu de fondation de Montréal, le complexe muséal a pour mission de conserver les collections, d'enrichir les connaissances, de mettre en valeur et faire aimer le patrimoine archéologique et historique de Montréal. Une mission menée à travers des actions de conservation et de recherche, de diffusion, d'éducation, d'inclusion et d'initiatives communautaires dont bénéficient les Montréalaises et les Montréalais ainsi que les touristes.

Pointe-à-Callière, fière partenaire de la Ville de Montréal.

SOURCE : POINTE-À-CALLIÈRE, CITÉ D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE DE MONTRÉAL POUR LES MÉDIAS : Katia Bouchard, directrice communications et marketing Tél. 514- 872-9124 | [email protected]

14 décembre 2023 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :