Cogeco et Cogeco Communications annoncent la date de divulgation de leurs résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2024 et de la conférence téléphonique





MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX : CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) planifient de divulguer leurs résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2024, terminé le 30 novembre 2023, le mercredi 10 janvier 2024, après la fermeture des marchés boursiers.

Les compagnies tiendront un appel conférence le jeudi 11 janvier 2024 à 9 h 30 (heure standard de l'Est) afin de discuter des résultats financiers et opérationnels.

La conférence téléphonique sera disponible en direct sur la page Relations avec les investisseurs et sur la page Événements et présentations du site Internet de Cogeco. Les membres de la communauté financière pourront accéder à la conférence téléphonique et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement. La retransmission Internet de celle-ci sera disponible pour une période de trois mois.

Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, 5 à 10 minutes avant le début de la conférence, le :

Numéro local - Toronto : 1 416-764-8658

Numéro sans frais - Amérique du Nord : 1 888-886-7786

Pour participer à cette conférence téléphonique, les participants doivent fournir à l'opérateur le nom de la société qui organise l'appel, c'est-à-dire Cogeco Inc. ou Cogeco Communications Inc.

L'appel conférence sera suivi par l'assemblée annuelle des actionnaires de chacune des compagnies, qui sera diffusée en direct par webémission à 11 h 30, à l'adresse suivante : https://web.lumiagm.com/#/424761509

14 décembre 2023 à 11:51

