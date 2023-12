La mobilisation pour l'accès à la santé de tous les enfants au Québec, de l'ONG Médecins du Monde remporte le Prix Droits et Libertés 2023





MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a décerné hier soir le Prix Droits et Libertés 2023 lors d'une cérémonie à l'Écomusée du fier monde. Médecins du Monde Canada a été honoré pour son engagement exceptionnel en faveur de l'accès à la santé pour tous les enfants résidant au Québec. Cette mobilisation exemplaire a conduit à l'adoption du projet de loi 83 garantissant à tous les enfants résidants au Québec un accès à la couverture des régimes d'assurance maladie et médicament, quel que soit leur statut migratoire ou celui de leurs parents.

Le Prix coup de coeur du public a été remis au projet Chercher le printemps du Carrefour de ressources en interculturel (CRIC) qui aux yeux du jury incarnait véritablement l'esprit du thème de cette année. Ce projet qui a conquis le public qui a voté en ligne pour son initiative favorite met en lumière le parcours inspirant de 21 femmes immigrantes qui ont laissé leur empreinte dans le quartier Centre-Sud à Montréal, grâce à leur engagement et leur contribution à la société montréalaise et québécoise.

La troisième initiative finaliste choisie par le jury parmi les 29 dossiers de candidatures reçus était le documentaire Essentiels de Sonia Djelidi, Sarah Champagne, Ky Vy Le Duc et Picbois Productions. Ce documentaire se penche sur les conditions de travail précaires et déshumanisantes de travailleurs étrangers temporaires et de personnes demandeuses d'asile. Le jury l'a choisi notamment pour son grand impact social tangible et durable suscitant notamment de nouvelles réflexions autour des normes et règlements qui entourent les travailleurs étrangers temporaires.

Le jury a par ailleurs accordé une mention spéciale au Centre SCAMA, un organisme à but non lucratif engagé à soutenir les populations immigrantes pour le projet DICI Intergénérations. Ce projet a captivé l'attention du jury par sa vision innovante dans la lutte contre le racisme entrecroisé à l'âgisme, offrant une réponse audacieuse et concrète aux inégalités sociales basées sur l'âge et l'identité ethnique et raciale dans la région de Laval.

En mettant en exergue la migration sous le slogan "Tisser des liens, bâtir des ponts" dans cette édition, la Commission voulait célébrer des initiatives québécoises qui se sont démarquées en matière d'accueil, d'intégration, d'inclusion et de participation des personnes immigrantes, qui font la promotion du vivre-ensemble et d'un discours positif autour de l'immigration ou encore qui soulignent les contributions des personnes issues de l'immigration à la société québécoise.

Citations :

Myrlande Pierre, vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : « Les migrations représentent le terreau fertile où s'épanouit le partage d'expériences et de cultures entre les peuples et les individus. Il est important de reconnaître l'apport de l'immigration à l'édification de la société québécoise, et ce, dans tous les secteurs d'activité. »

Médecins du Monde Canada : « L'adoption du projet de loi 83 est une avancée importante pour les droits de l'enfant au Québec. Cette lutte a été menée aux côtés de nombreuses organisations, experts et professionnels de la santé, qui dénonçaient aussi cette injustice ayant de graves conséquences sur la santé et le développement des enfants. Il était grand temps de prendre soin de tous nos enfants » a souligné le président Dr David-Martin Milot.

Sonia Djelidi, idéatrice du documentaire: « Mon souhait, c'est que le documentaire Essentiels permette à nos protagonistes et à leurs enfants de relever la tête et d'être fiers. Je souhaite aussi que la société québécoise prenne pleinement conscience de leurs sacrifices, du fait qu'ils ont tout quitté, famille et amis et du rôle essentiel qu'ils jouent dans notre société. Qu'on se questionne collectivement sur les conditions de vie que nous imposons aux immigrants. »

Carrefour de ressources en interculturel : « Le projet Chercher le printemps met de l'avant la richesse des parcours et des contributions de femmes immigrantes de toutes origines. Par leur regard, nous découvrons des personnes résilientes et essentielles à notre société. Elles nous rappellent que toutes les personnes immigrantes, peu importe leur statut, ont le droit à une vie digne, à se déployer en tant que citoyennes à part entière, et à vivre une vie libre de racisme et de discrimination. » Veronica Islas, directrice générale.

Centre SCAMA : « Les activités et initiatives du projet DICI Intergénérations se rassemblent autour d'un objectif commun, celui d'aborder la question du racisme et de la discrimination sans détour. Nous souhaitons tenir les discussions difficiles même si ça éveille les sensibilités et les malaises parce que nous avons la conviction ferme que ce sont ces discussions difficiles qui nous rapprocheront et qui permettront véritablement aux personnes issues de l'immigration de faire partie à part entière du tissu social québécois. » Stéphanie Froissart, directrice générale.

Le Prix Droits et Libertés

Depuis 1988, le Prix Droits et Libertés (PDL) est décerné annuellement par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse à des personnes, des organismes ou des institutions, afin de souligner leur engagement et leur contribution exemplaire en matière de défense des droits et libertés de la personne au Québec.

Pour en savoir plus sur le Prix Droits et Libertés : www.cdpdj.qc.ca/pdl

Source :

Halimatou Bah

Conseillère en communication

438 867-4074

[email protected]





Suivez-nous sur?:?Facebook?|?X |?Youtube?|?LinkedIn?|?Instagram

SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

14 décembre 2023 à 11:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :