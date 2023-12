Plongez dans l'histoire de la garantie à vie et comprenez comment Zippo se distingue dans le monde des produits durables





PARIS, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- La garantie à vie "It works or we fix it freetm" qui accompagne chaque briquet Tempête depuis 1932 est bien plus qu'un simple engagement. C'est une histoire flamboyante d'engagement envers la qualité et durabilité.

La garantie à vie Zippo, depuis ses origines

L'histoire enflammée de Zippo débute en 1932. Dès lors, la vente des briquets s'accompagne d'une garantie à vie, afin qu'ils restent à jamais capables d'assurer une flamme fiable, quelques soient les conditions météorologiques.

Zippo s'engage à réparer gratuitement tout briquet Tempête Zippo qui aurait un problème d'ordre mécanique lié au bon fonctionnement de celui-ci, quel que soit son âge ou son état.

La flamme de Zippo ne s'éteint jamais : plus de 90 ans de garantie à vie

Plus de 90 ans plus tard, dans un monde d'obsolescence programmée et de produits jetables, le briquet Zippo conserve sa célèbre garantie à vie.

Peu importe que le briquet ait 5, 15 ou même 50 ans, la marque s'engage à le réparer et le retourner en parfait état de fonctionnement.

Patrick Grassmann, ayant fait réparer un briquet Zippo hérité de son père 30 ans plus tôt, a récemment déclaré sur France 2: « non seulement la réparation a été très bien faite, mais j'ai la preuve que ce briquet est garanti à vie, puisque je n'ai rien eu à payer ».

L'expertise des centres de réparation : de l'Amérique à l'Europe

Zippo a créé deux cliniques de réparation : la première établie en 1932 à Bradford, aux Etats-Unis et la seconde, inaugurée en 1994 à Emmerich am Rhein en Allemagne.

La 1ère « Zippo Repair Clinic » est basée à Bradford, Pennsylvanie. Ce lieu est non seulement la ville d'origine de Zippo, mais aussi un lieu où l'artisanat de qualité « Made in America » a gardé toute son importance.

Les briquets Zippo ont également su séduire les consommateurs européens. Pour limiter l'attente des clients faisant appel à la garantie à vie, Zippo a inauguré en 1994 son centre de réparation Européen t à Emmerich am Rhein, en Allemagne.

Les salariés exerçant leur savoir-faire au sein des deux centres de réparations ont ainsi permis de réchauffer les coeurs de nombreux propriétaires de briquets Zippo, de part et d'autre du globe, depuis près d'un siècle.

Contact: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2301377/Zippo_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2301378/Zippo_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2301379/Zippo_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2301380/Zippo_4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2282865/4457396/Zippo_Logo.jpg

14 décembre 2023 à 11:22

Communiqué envoyé leet diffusé par :