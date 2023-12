Grève du personnel de soutien scolaire - Il y a du travail aux tables des négociations, mais il reste du chemin à faire pour atteindre le revenu viable





QUÉBEC, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Des centaines de membres du personnel de soutien scolaire manifestent lors de cette dernière journée de grève. Ils réclament des postes avec le plus grand nombre d'heures et la fin des horaires brisés. Il y a du travail aux tables des négociations, mais il reste du chemin à faire pour obtenir le revenu viable.

Le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost, déclare « avec un taux de précarité de près de 80 %, il n'est pas surprenant que plusieurs de nos membres n'atteignent pas le revenu viable. Il faut des emplois de qualité avec le plus grand nombre d'heures pour avoir un revenu décent. »

Le président du Syndicat du personnel de soutien des Premières-Seigneuries (CSQ), Éric Gagné, mentionne « qu'une éducatrice en service de garde qui travaille vingt-six (26)heures par semaine obtient un salaire annuel de 28 900 $. Une préposée aux élèves handicapés qui n'a que dix-neuf (19) heures par semaine atteint un revenu annuel de 16 928 $. Une technicienne en éducation spécialisée qui travaille vingt-cinq (25) heures par semaine reçoit un revenu annuel de 30 800 $. Or, pour la région de Québec, le revenu viable pour une personne vivant seule est de 29 471 $. Si on ajoute les composantes non discrétionnaires, il est de 31 104 $. »

Éric Pronovost réagit « avec un tel salaire, les gens n'ont aucune marge de manoeuvre et aucune folie à faire. Que ce soit pour offrir des cadeaux, changer ses lunettes, aller chez le dentiste ou se divertir, c'est difficile, ils doivent souvent s'endetter. Ça n'a aucun bon sens! ».

Il conclut « le gouvernement doit offrir de meilleures conditions de travail et un meilleur salaire pour éviter l'exode du personnel de soutien scolaire. Nous avons besoin de garder leur expertise pour continuer les services aux élèves et à la population ».

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

Profil du SPSPS-CSQ

Le Syndicat du personnel de soutien des Premières-Seigneuries (CSQ) représente 3 700 membres qui travaillent au Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries. Il s'agit de personnel administratif, technique, paratechnique et manuel, plus spécifiquement de 51 différentes classes d'emplois. Il est affilié à la FPSS-CSQ.

14 décembre 2023

