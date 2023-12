Curaleaf Holdings, Inc. ouvre les marchés





TORONTO, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Boris Jordan, président-directeur général, Curaleaf Holdings, Inc. (TSX : CURA) (« Curaleaf » ou « la société ») et son équipe se sont joints à Dani Lipkin, directeur général, Secteur de l'innovation mondiale, Bourse de Toronto (« TSX ») pour ouvrir les marchés et souligner l'inscription de la société à la Bourse de Toronto.

Curaleaf est le premier fournisseur international de produits du cannabis destinés à la consommation. Sa mission consiste à améliorer la qualité de vie en cultivant le cannabis et en faisant la promotion de ses effets bénéfiques. À titre de plus important exploitant du marché du cannabis, reconnu pour la qualité et la fiabilité de ses produits, la société et ses différentes marques, y compris Grassroots, Select et Curaleaf, proposent aux consommateurs une expérience de détail inégalée, une vaste sélection de produits et une grande facilité d'accès dans les divers marchés du cannabis thérapeutique et des produits du cannabis destinés aux adultes. Les marques de Curaleaf sont vendues dans 17 États américains par 147 magasins et plus de 900 partenaires grossistes. De plus, Curaleaf est la plus importante entreprise à intégration verticale en Europe.

14 décembre 2023 à 10:54

