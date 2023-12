La sonnette vidéo G4 d'Aqara est désormais disponible dans les Apple Stores de certains pays européens





Aqara, un fournisseur de premier plan de produits pour la maison intelligente, annonce aujourd'hui la disponibilité de sa sonnette G4 dans les Apple Stores et sur apple.com dans plusieurs pays d'Europe et d'Océanie.

La sonnette G4 offre tout un éventail de fonctionnalités intelligentes, notamment la compatibilité avec l'application Maison d'Apple. Alimentée par piles, la sonnette G4 s'intègre avec la Vidéo sécurisée HomeKit, et permet aux utilisateurs de visionner des vidéos en direct et des vidéos enregistrées dans l'application Maison d'Apple sur iPhone, iPad et Mac. Grâce à l'intelligence du dispositif, HomePod, HomePod mini ou Apple TV, fonctionnant comme des hubs domestiques, peuvent déterminer la présence d'une personne, d'un animal, d'un véhicule ou d'un colis avant de stocker en toute sécurité jusqu'à dix jours d'historique d'enregistrement dans iCloud1. Les utilisateurs peuvent également identifier la personne qui se présente à la porte en se basant sur les personnes taguées dans l'application Photos d'Apple et sur les visiteurs récents identifiés dans l'application Maison. La sonnette vidéo G4 offre également d'autres caractéristiques, notamment l'enregistrement vidéo en résolution 1080p, l'installation sans fil et filaire, et le stockage local avec une carte microSD ou un SMB NAS2.

« Aqara est ravie de proposer la sonnette G4 aux clients des Apple Stores et d'apple.com dans le monde entier », a déclaré Cathy You, vice-présidente principale des affaires mondiales et de la stratégie. « Avec la prise en charge de l'application Maison d'Apple et de la Vidéo sécurisée HomeKit, et maintenant la disponibilité facile dans les Apple Stores, cette sonnette G4 offre la plus grande commodité aux utilisateurs de l'application Maison d'Apple qui cherchent à créer une expérience domestique sécurisée, homogène et intelligente. »

La sonnette vidéo G4 d'Aqara est désormais disponible dans plus de 100 Apple Stores en Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse. En outre, la sonnette est également disponible à l'achat sur apple.com dans de nombreux pays d'Europe et d'Océanie, notamment l'Autriche, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Pour plus de détails sur la sonnette vidéo G4, visitez notre site web.

La Vidéo sécurisée HomeKit nécessite l'adhésion à un plan iCloud+ pris en charge, et un HomePod, un HomePod mini ou une Apple TV configurés comme un hub domestique. Ni la carte microSD ni le stockage NAS ne sont inclus.

14 décembre 2023 à 10:40

