CCTV+ : Setting out from Liangzhu: Probing the Origins of World Civilizations





PÉKIN, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Liangzhu est un lieu sacré qui témoigne des 5 000 ans d'histoire de la civilisation chinoise. Le 3 décembre 2023, la ville ancienne de Liangzhu a de nouveau attiré l'attention du monde en accueillant le premier Forum de Liangzhu, un dialogue mondial entre les civilisations. Parallèlement, la Réunion mondiale de partage de la jeunesse sur la culture de Liangzhu s'est tenue dans le métaverse. L'événement a été initié par le Centre d'outre-mer (ZTV-WORLD) du ZMG, le Bureau de l'UNESCO à Pékin et le Projet de promotion de la culture de la jeunesse de Liangzhu, en collaboration avec des représentants étudiants d'universités du monde entier.

La réunion tenue dans le métaverse a dévoilé la bande-annonce de la série documentaire Setting out from Liangzhu: Probing the Origins of World Civilizations (En partant de Liangzhu : étude des origines des civilisations du monde), qui a capturé un voyage à partir de Liangzhu à la recherche des merveilles de la civilisation mondiale.

Cette série documentaire, axée sur la culture Liangzhu, vise à explorer les origines et le développement de la civilisation chinoise et à favoriser l'apprentissage mutuel et les échanges entre les civilisations, en tirant parti du pouvoir de la jeunesse pour promouvoir la prospérité culturelle mondiale.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2299836/2023_11_30.mp4

14 décembre 2023 à 10:04

