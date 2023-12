GIGABYTE lance de nouveaux ordinateurs portables gaming AORUS 17 et AORUS 15 dotés de processeurs Intel® Coretm Ultra 7





TAIPEI, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la principale marque d'ordinateurs au monde, est fière de présenter la dernière évolution en matière d'ordinateurs portables gaming pour 2024 - les AORUS 17 et AORUS 15 - offrant des performances de pointe dans leur design élégant et portable.

Propulsés par les tout nouveaux processeurs Intel® Coretm Ultra 7 et équipés de processeurs graphiques (GPU) NVIDIA® GeForce RTXtm 40 entièrement alimentés ainsi que d'une mémoire DDR5 extensible, l'AORUS 17 et l'AORUS 15 permettent de gérer sans effort des longues sessions de jeu ou des tâches de création exigeantes en déplacement. La technologie de refroidissement exclusive WINDFORCE Infinity assure une performance optimale dans un châssis super portable, tandis que l'ajout des technologies Dolby Vision® et Dolby Atmos® offre une expérience cinématographique personnelle immersive.

Au coeur de ces ordinateurs portables se trouve le tout dernier processeur Intel® Core Ultra 7, nommé « Meteor Lake », le premier puissant processeur mobile intégrant le moteur Intel AI Boost Engine (NPU) pour une autonomie prolongée et une efficacité énergétique accrue. L'AORUS 17, doté de GPU pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTXtm 40 avec TGP jusqu'à 140 W, utilise la technologie NVIDIA Advanced Optimus pour basculer intelligemment entre les processeurs graphiques, optimisant les performances et l'utilisation de la batterie. L'AORUS 17 bénéficie de la technologie de refroidissement WINDFORCE Infinity, utilisant des matériaux à haute conductivité thermique à changement de phase et des pales de ventilateur ultra-minces pour un refroidissement efficace. GIGABYTE a également rendu les ailettes thermiques aussi minces que possible, ce qui a entraîné une augmentation de la zone de refroidissement jusqu'à 103 % tout en maintenant le format compact global.

Les utilisateurs des nouveaux ordinateurs portables peuvent se délecter de la puissance de nouvelle génération grâce à un écran QHD séduisant avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, offrant une profondeur de couleur et un contraste époustouflants. La certification TÜV Rheinland, qui concerne la technologie Flicker Free (sans scintillement) et Low blue light (Lumière bleue faible) garantit une réduction de l'inconfort oculaire après une utilisation prolongée. Dolby Vision® et Dolby Atmos® rehaussent encore l'expérience en offrant des images vives et un son immersif.

GIGABYTE fait passer l'informatique mobile au niveau supérieur avec une suite d'utilitaires dans la nouvelle application AI Nexus. L'AI Boost, piloté par Microsoft Azure AI, ajuste intuitivement les paramètres CPU/GPU et les ventilateurs en fonction des profils de jeu détectés, simplifiant ainsi l'expérience de jeu. De plus, le générateur d'IA tire parti de la puissance de calcul périphérique avec Stable Diffusion, permettant aux utilisateurs de profiter de la magie de l'IA générative alimentée par l'unité de traitement neuronal intégrée des processeurs Intel® Coretm Ultra 7. La prochaine version de AI Power Gear optimisera la consommation d'énergie, prolongeant à la fois l'autonomie de la batterie et la longévité globale de l'appareil.

