Le Bal de Neige 2024 : une célébration hivernale de la culture et de la diversité canadienne





Des activités intérieures et extérieures pour tous les goûts, c'est aussi ÇA le Bal de Neige. Un rendez-vous du 2 au 19 février 2024.

OTTAWA, ON, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Du 2 au 19 février 2024, la région de la capitale du Canada vibrera au rythme du Bal de Neige. Cet incontournable rendez-vous hivernal offre une programmation diversifiée qui fera de votre visite un moment inoubliable.

Le 46e Bal de Neige promet des expériences mariant l'hiver à la richesse de la culture, à la créativité artistique et à la célébration de la diversité canadienne. Chaque année, il transforme la région de la capitale du Canada en un lieu de rencontre festif, avec des activités aussi variées que divertissantes.

Activités intérieures et extérieures pour tous les goûts

Que vous soyez à la recherche d'idées d'activités intérieures ou de sorties extérieures à faire en famille, seul, en couple ou entre amis, le Bal de Neige a quelque chose à offrir à tout le monde.

Les personnes dans la région pourront s'adonner à une panoplie d'activités allant des spectacles, à des performances d'artistes de rue, en passant par des expositions et des installations d'art urbain interactives et illuminées.

Les amateurs d'activités de plein air auront également de quoi satisfaire leur goût d'aventure, avec certains incontournables comme les majestueuses sculptures sur glace, la patinoire du canal Rideau ou encore le Domaine des flocons et sa super glissade Chinook, Tim Hortons.

Voici des activités familiales à ne pas manquer

Amusez-vous au Domaine des flocons, coproduit avec la Ville de Gatineau. Vous pourriez, entre autres :

encourager des danseurs professionnels à l'échelle nationale durant un combat de breakdance (9 février uniquement);

(9 février uniquement); vous mettre au défi à la compétition du grand blizzard -- une course à obstacles pour les 8 à 16 ans;

apprendre à travailler la glace dans le cadre de la chasse au trésor Fouille de glace.

Poursuivez votre chemin pour vous réchauffer dans l'un des musées participants, tel le Musée canadien de l'histoire, pour y vivre une expérience autochtone enrichissante (4 février). Ou encore, rendez-vous au Centre national des Arts pour assister au Festival BIG BANG qui propose deux jours d'aventures sonores pour toute la famille.

Un arrêt sur la rue Sparks s'impose! Que ce soit pour vous émerveiller devant des artistes ambulants au Buskerfest OLG -- Édition Bal de Neige (un festival des arts de la rue), ou encore pour admirer d'époustouflantes sculptures à l'exposition de sculptures sur glace du Bal de Neige, présentée par Tim Hortons.

Terminez votre aventure en assistant à l'un des nombreux spectacles offerts aux familles.

Voici quelques idées de sortie à faire seul, en couple ou entre amis

Rendez-vous sur la rue Sparks! Vous pourriez voir à l'oeuvre des sculpteurs sur glace régionaux, nationaux et internationaux, et admirer plusieurs installations artistiques canadiennes.

Ce n'est pas tout! Ailleurs, à Ottawa-Gatineau, vous pourriez entre autres :

assister à la parade sur glace de la Fierté dans la capitale

vivre l'expérience d'un mini pow-wow au Musée canadien de l'histoire (le 4 février)

Voir le pont Montcalm - aussi appelé le pont Eiffel - s'illuminer en hommage à Gustave Eiffel

- aussi appelé le pont Eiffel - s'illuminer en hommage à Gustave Eiffel patiner et danser au rythme de DJ sur la patinoire du canal Rideau

assister à plusieurs spectacles extérieurs et intérieurs, notamment au Centre national des Arts.

Lumière sur la culture autochtone

Les pratiques culturelles, les croyances spirituelles uniques, l'histoire et les langues des peuples autochtones feront partie intégrante des nombreuses activités offertes. La première fin de semaine du Bal de Neige fera une grande place à ces riches cultures, une manière de souligner l'héritage des peuples autochtones et de reconnaître le rôle important qu'ils ont tenu au pays.

Place à la diversité au Canada

La deuxième fin de semaine du Bal de Neige permettra à tout le monde de célébrer la Fierté hivernale en participant aux nombreuses activités qui mettront en lumière la diversité culturelle et la nature inclusive de notre pays. Ce sera aussi l'occasion d'honorer et de reconnaître la contribution exceptionnelle de la communauté noire au Canada et de plonger dans la richesse culturelle asiatique avec des célébrations du Nouvel An lunaire.

Soyez des nôtres du 2 au 19 février pour célébrer la culture, la diversité et l'hiver canadien durant le Bal de Neige 2024. Pour en savoir plus sur la programmation complète et obtenir des informations pratiques, visitez canada.ca/baldeneige.

Bénévoles

Les personnes à Ottawa et Gatineau qui ont envie de redonner à la communauté sont invitées à soumettre leur candidature dès maintenant pour devenir bénévoles au Bal de Neige 2024.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Recevez les dernières nouvelles du Bal de Neige et partagez votre expérience avec votre communauté à l'aide du mot-clic #BalDeNeige.

Facebook : @vivezlacapitale | @capitalexperience

Twitter : @VivezlaCapitale | @capital_exp

YouTube : @PatrimoineCdn | @CdnHeritage

Instagram : @regioncapitalecanada | @canadacapitalregion

À propos du Bal de Neige

Le Bal de Neige est un rendez-vous emblématique dans la région de la capitale du Canada, célébrant depuis plus de quatre décennies la magie de l'hiver, la diversité culturelle et la créativité artistique. Chaque année, il attire des milliers de visiteurs venus vivre une expérience hivernale unique.

Citations

«?Le Bal de Neige nous permet de célébrer à un seul endroit ce que les hivers canadiens ont de meilleur à offrir. Par l'art et la culture, c'est l'occasion de nous rassembler et de créer des moments mémorables en famille et entre amis. Grâce à toutes sortes d'activités, nous soulignons la diversité culturelle et artistique ainsi que les cultures autochtones qui font la richesse de notre pays. Venez célébrer le Bal de Neige avec nous!?»

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le 46e Bal de Neige se tiendra du 2 au 19 février 2024.

Le Bal de Neige est rendu possible grâce au précieux soutien de quelque 600 bénévoles et environ 30 partenaires de programmation.

En moyenne, 600?000 visiteurs participent aux festivités, dont près du tiers provient de l'extérieur de la région.

Patrimoine canadien tient à remercier OLG et Tim Hortons, les commanditaires officiels du Bal de Neige 2024.

Liens connexes

Bal de Neige

Centre des bénévoles

SOURCE Patrimoine canadien

14 décembre 2023 à 09:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :