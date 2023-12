Telecom Review : Le Moyen-Orient s'unit pour la première année de la 5G-A





À l'occasion de de la 17e édition du Sommet des dirigeants de Telecom Review, un groupe d'experts du secteur, de fournisseurs de technologies et d'organismes de réglementation se sont réunis pour annoncer que 2024 serait la première année de l'ère de la 5G-Advanced (5G-A) au Moyen-Orient.

Toni Eid, fondateur du Telecom Review Group, a ouvert la table ronde en soulignant l'importance qu'aura la première année de déploiement de la 5G-A au Moyen-Orient. Ensuite, à l'unisson, les panélistes ont fait la lumière sur le potentiel transformatif de la 5G-A dans les divers secteurs, et sur les initiatives révolutionnaires qui ont préparé le terrain pour permettre la révolution de la 5G-A.

Le Dr Mahmoud R. Sherif, responsable de l'innovation et du développement technico-commercial chez du, a indiqué que l'industrie a « fait trop de promesses en annonçant la 5G au départ », mais qu'avec la 5G-A, les capacités sont en train de se concrétiser.

Tang Zhentian, président du département marketing et ventes de solutions de Huawei pour la région Moyen-Orient et Asie centrale, a donné un aperçu des contributions de Huawei au développement de la 5G dans la région et de son engagement envers la stimulation de l'innovation. Noman Waheed, directeur de la technologie pour la région Moyen-Orient chez Nokia, a quant à lui souligné le rôle vital que jouent les collaborations et partenariats avec les opérateurs de télécommunications dans l'expansion des services 5G.

Bilel Jamoussi, adjoint du directeur et chef du département des politiques de normalisation des télécommunications chez ITU, a également participé à la discussion, se penchant sur les défis organisationnels et politiques à relever pour maximiser les avantages de la 5G-A.

Khaled Al Suwaidi, vice-président senior du réseau principal et des plateformes chez etisalat by e&, a souligné l'importance des innovations et des infrastructures. Dans un même esprit, Chafic Traboulsi, vice-président et responsable des réseaux chez Ericsson Middle East, a souligné les aspects de durabilité facilités par la 5G-A.

D'un autre côté, Günther Ottendorfer, directeur de l'informatique chez Ooredoo Qatar, s'est penché sur les effets transformateurs de la 5G-A sur les capacités des réseaux, tandis que Stelios Savvides, directeur de la technologie chez Vodafone Oman, a souligné l'importance des mises à niveau des infrastructures réseau pour répondre aux exigences de la 5G-A et améliorer l'expérience des clients.

Dans le cadre de cette table ronde, une cérémonie d'initiation montrant la solidarité entre les acteurs de l'industrie des télécommunications a également eu lieu sur la scène.

