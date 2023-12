Conseil Fiscal - Prenez une longueur d'avance sur la production de votre déclaration en utilisant les services numériques de l'Agence





OTTAWA, ON, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Ce temps de l'année est bientôt à nos portes : la période de production des déclaration de revenus. Bon nombre de personnes repoussent la production de leur déclaration de revenus et de prestations à la dernière minute, ou évitent de le faire. En ne produisant pas leur déclaration, elles pourraient manquer certains paiements de prestations et de crédits, ou un remboursement potentiel.

L'Agence du revenu du Canada est là pour vous aider à produire votre déclaration afin que vous ne vous démeniez pas à la dernière minute avant la date limite. Vous pouvez éviter ce stress en vous préparant tôt et en utilisant les services numériques de l'Agence!

Profitez des services numériques et de la production en ligne

Pour garder votre longueur d'avance, inscrivez-vous à Mon dossier avant la période de production des déclarations de revenus. Une fois inscrit, vous pourrez gérer vos affaires fiscales en ligne; vous pourrez mettre à jour des renseignements personnels, y compris votre adresse, votre état civil et votre numéro de téléphone. Vous n'aurez plus besoin d'appeler l'Agence pour modifier ces types de renseignements.

Pour obtenir un accès complet à Mon dossier, vous devrez entrer le code de sécurité de l'Agence que celle-ci vous postera après avoir effectué la première étape du processus d'inscription. Il peut s'écouler entre 5 et 10 jours ouvrables avant que vous ne receviez le code de l'Agence. C'est pourquoi il est préférable de s'inscrire tôt, avant le début de la période de production des déclarations de revenus.

Lorsque vous aurez un accès complet à Mon dossier et que vous produirez votre déclaration à l'aide d'un logiciel homologué IMPÔTNET, vous aurez accès à Préremplir ma déclaration. Ce service sécurisé vous permet de produire automatiquement certaines parties de la déclaration de revenus à l'aide des renseignements dont l'Agence dispose à ce moment. Vous aurez également accès à ADC express, qui vous permet de consulter votre avis de cotisation immédiatement après que l'Agence a reçu et traité votre déclaration.

Lorsqu'il s'agit de produire votre déclaration de revenus, l'Agence vous recommande de le faire en ligne. Mais pourquoi s'arrêter là? Vous devriez également vous inscrire au dépôt direct. Grâce au dépôt direct, vos paiements seront déposés dans votre compte bancaire; vous n'aurez donc plus à attendre qu'un chèque arrive par la poste. Si vous produisez votre déclaration en ligne et vous inscrivez au dépôt direct, vous pourriez recevoir votre remboursement d'impôt en aussi peu que huit jours ouvrables! Cela signifie que vous aurez votre argent plus rapidement.

N'oubliez pas ces dates!

Encerclez le 19 février 2024 dans votre calendrier! Il s'agit de la date à laquelle vous pouvez commencer à produire votre déclaration de revenus de 2023 en ligne. Souvenez-vous aussi du 30 avril 2024. Pour la plupart des particuliers, il s'agit de la date limite pour produire une déclaration de revenus. En produisant votre déclaration de revenus à temps, vous éviterez les retards potentiels dans vos remboursements et vos paiements de prestations ou de crédits.

L'Agence ne prétend pas que le fait d'effectuer un paiement est plaisant. Ce ne l'est pas. Par contre, lorsque vous payez vos impôts, vous appuyez les collectivités, les programmes et les services sur lesquels de nombreuses personnes comptent. Si vous devez de l'argent à l'Agence, la date limite pour payer la somme due est également le 30 avril 2024. En produisant votre déclaration et en effectuant votre paiement à temps, vous éviterez une pénalité pour production tardive et des intérêts. Lorsque vous produisez votre déclaration de revenus, vous pouvez réduire le montant que vous devez en demandant des déductions, des crédits et des dépenses.

Vous avez plus de temps pour produire votre déclaration si vous êtes un travailleur indépendant

C'est bien vrai! Si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes un travailleur autonome, vous avez tous les deux jusqu'au 15 juin 2024 pour produire vos déclarations de revenus. Puisque cette date tombe un samedi, l'Agence considérera votre déclaration comme reçue à temps si elle la reçoit au plus tard le 17 juin 2024 ou si la déclaration porte le cachet postal de ce jour.

Si vous devez de l'argent à l'Agence, vous devrez tout de même payer la somme due au plus tard le 30 avril 2024 afin d'éviter les pénalités pour production tardive et les intérêts.

Assurer la protection et la sécurité de vos renseignements

Certaines personnes peuvent s'inquiéter de la sécurité de leurs renseignements lorsqu'elles utilisent des services numériques. La protection de vos renseignements personnels est l'une des principales priorités de l'Agence. Celle-ci a mis en place des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger vos renseignements personnels, y compris l'authentification multifacteur. De plus, l'Agence révoque de façon proactive des ID utilisateurs et des mots de passe qui auraient pu avoir été obtenus par des tiers non autorisés au moyen de sources externes à l'Agence, comme les atteintes aux données ou les tentatives d'hameçonnage par courriel. Ces mesures de sécurité aident à prévenir les activités non autorisées sur vos comptes.

De plus, les comptes Mon dossier doivent maintenant comprendre une adresse courriel pour renforcer leur protection contre les activités frauduleuses. Si vous n'avez pas encore inclus votre adresse courriel à votre compte, vous serez invité à le faire lorsque vous ouvrirez une session. Ouvrir une session avant la période de production des déclarations de revenus peut vous aider à éviter les retards lorsqu'il s'agit d'accéder à Mon dossier et d'utiliser les services numériques sécurisés de l'Agence dans un logiciel d'impôt homologué.

Vous pouvez vous protéger contre les arnaques et la fraude de différentes façons. L'une d'entre elles est de connaître comment l'Agence pourrait communiquer avec vous. Allez à la page Web Arnaques et fraude pour trouver des renseignements qui vous aideront à reconnaître les signes d'une arnaque. Vous en apprendrez aussi davantage sur les manières dont l'Agence peut communiquer avec vous, que ce soit par téléphone, par courriel, par la poste ou par message texte.

Vous voulez en savoir plus?

Si vous avez besoin de plus d'aide, jetez un coup d'oeil à notre outil gratuit en ligne qui peut vous en apprendre davantage sur vos impôts, la façon dont votre argent est utilisé et la manière de remplir une déclaration de revenus par vous-même. Vous pouvez également poser vos questions à Charlie, le robot conversationnel de l'Agence, qui vous répondra rapidement! Vous trouverez Charlie sur la page d'accueil de l'Agence et sur de nombreuses autres pages Web de l'Agence sur Canada.ca.

Personne-ressource

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

Soyez branché

Suivez l'Agence sur Facebook.

Suivez l'Agence sur Twitter - @AgenceRevCan .

. Suivez l'Agence sur LinkedIn

Suivez l'Agence sur Instagram

Abonnez-vous à une liste d'envoi électronique de l'Agence

Ajoutez nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles

Vous pouvez aussi visionner nos vidéos sur l'impôt sur YouTube

SOURCE Agence du revenu du Canada

14 décembre 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :