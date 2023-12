Neolegal et Matcha Assurance révolutionnent l'Assurance Vie avec un produit inédit : l'Assurance vie 3-en-1





MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Neolegal, pionnier dans les solutions juridiques propulsées par des technologies innovantes et personnalisées, est ravi d'annoncer son partenariat stratégique avec Matcha Assurance, un cabinet de courtage, 100% numérique, proposant une gamme diversifiée de produits d'assurance de personnes adaptés aux besoins uniques de ses clients. Ensemble, nous dévoilons fièrement le produit révolutionnaire 3-en-1, disponible dès aujourd'hui.

Cette collaboration a donné naissance à une plateforme en ligne inédite, permettant aux clients de se procurer facilement une assurance vie, un testament devant témoins et un mandat de protection en quelques clics seulement. L'objectif principal de ce partenariat est de fusionner les compétences distinctes de Neolegal et Matcha Assurance, étendant ainsi nos gammes respectives de services offerts tout en simplifiant l'accès à ces trois produits essentiels.

Le processus a été méticuleusement conçu pour optimiser l'expérience client. Dès que le client devient titulaire de son assurance vie par l'intermédiaire de Matcha Assurance, il recevra un lien sécurisé lui permettant de créer rapidement son testament devant témoins et son mandat de protection en répondant à quelques questions simples. Ces dernières étapes se complèteront rapidement grâce à l'utilisation judicieuse de l'intelligence artificielle.

«?Dès le début de nos conversations avec Matcha Assurance, il nous est apparu naturel de combiner nos forces pour offrir ce produit 3-en-1 révolutionnaire. Cette plateforme facile d'utilisation a été pensé pour nous assurer que le client soit toujours priorisé et au centre de nos préoccupations. En utilisant cette nouvelle plateforme, nous serons à même d'offrir une expérience mieux adaptée et surtout plus efficace.?» mentionne Philip Hazeltine, co-fondateur et pdg de Neolegal.

Sylvie Chartrand, directrice des opérations chez Matcha Assurance, affirme que ce partenariat représente une véritable opportunité de croissance. « C'est l'alliance de l'innovation et de l'accessibilité, créant une expérience qui transcende les frontières traditionnelles de l'assurance vie. Notre engagement est clair : mettre à la disposition de nos clients une plateforme où la simplicité se lie à la puissance technologique. Chez Matcha Assurance, nous croyons que cette révolution 3-en-1 redéfinit la façon dont nos clients abordent leur protection financière et juridique, offrant ainsi une solution véritablement adaptée à leurs besoins uniques.?»

À propos de Neolegal - Fondée en 2017, Neolegal fournit des solutions juridiques de manière simple, rapide et économique grâce à une utilisation intelligente des technologies et à une tarification au forfait et sans surprise.

À propos de Matcha - Matcha Assurance est un cabinet de courtage en assurance de personnes reconnu par l'AMF (l'Autorité des Marchés Financiers). Leur équipe de conseillers en sécurité financière s'engage à simplifier le processus d'assurance en aidant les individus à comparer les offres parmi plus d'une quinzaine d'assureurs renommés.

Pour accéder au produit d'assurance vie 3-en-1 : https://assurancevie3en1.ca

Pour en savoir plus sur Matcha Assurance : https://matchaassurance.ca/

Pour en savoir plus sur Neolegal : https://www.neolegal.ca/

14 décembre 2023 à 08:00

