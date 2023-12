Inclusive Capital Partners, L.P. exhorte Corbion N.V. à rechercher des alternatives stratégiques





Jeffrey Ubben, fondateur, associé gérant et gestionnaire de portefeuille d'Inclusive Capital Partners, L.P. (« In-Cap »), a envoyé hier une lettre à Mathieu Vrijsen, président du conseil de surveillance de Corbion N.V., dans laquelle il exhorte la société à rechercher des alternatives stratégiques compte tenu du « malaise, de l'inquiétude et de l'apathie » qui règnent parmi ses actionnaires publics. Dans sa lettre, Jeffrey Ubben indique en outre qu'In-Cap est en discussion avec la société « depuis deux ans et demi ».

En plus de la lettre ci-jointe, Jeffrey Ubben ajoute qu'« Inclusive Capital ("In-Cap") est un actionnaire important de Corbion N.V. ("Corbion") depuis plus de deux ans. Aujourd'hui, les fonds gérés par In-Cap détiennent 10 % des actions en circulation de Corbion, ce qui fait d'In-Cap le deuxième actionnaire de la société.

La récente sous-performance du cours de l'action a été spectaculaire, surtout si l'on considère que la société va augmenter ses flux de trésorerie d'environ 15 % cette année. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'entreprise doit prendre les devants pour combler l'écart de valeur significatif qui existe aujourd'hui.

In-Cap reste concentré sur la création de valeur à long terme au sein d'un groupe sélectionné de sociétés de son portefeuille qui offrent des opportunités d'optimisation de valeur convaincantes. Corbion est l'un de ces investissements. »

À propos d'Inclusive Capital Partners :

Inclusive Capital Partners est une société d'investissement basée à San Francisco, fondée en 2020 par une équipe d'investisseurs expérimentés partageant la même passion pour l'exploitation positive du capitalisme et de la gouvernance dans la poursuite d'une planète saine et de la santé de ses habitants. Nous nous associons à des entreprises qui apportent des solutions aux problèmes environnementaux et sociaux et recherchons une valeur actionnariale à long terme par le biais d'un partenariat actif avec des entreprises dont les activités principales apportent des solutions à cette fin.

14 décembre 2023 à 07:10

