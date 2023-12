/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Annonce en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie/





QUÉBEC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - La ministre responsable de la Condition féminine et chargée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, effectuera le lancement du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028.

Note aux médias : Les membres des médias qui souhaitent participer à cet événement doivent s'inscrire avant 9 h (HNE) le 14 décembre 2023, en envoyant un courriel à [email protected].

Date : Le jeudi 14 décembre 2023

Heure : 11 h

Lieu : Montréal (Québec)



** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.



SOURCE Secrétariat à la condition féminine

14 décembre 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :