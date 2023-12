/R E P R I S E -- Avis aux médias - Montréal annonce la solidification de son partenariat avec le Quartier des spectacles et invite la population à venir profiter des activités au centre-ville cet hiver/





MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - La responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus, ainsi que la présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles, Monique Simard, invitent les représentantes et les représentants des médias à l'annonce du renouvellement de l'entente entre la Ville et le PQDS.

Date : Le jeudi 14 décembre 2023



Heure : 13 h 30



Lieu : Pavillon de l'esplanade Tranquille (salle le Réfectoire)

1 442, rue Clark, Montréal, QC H2X 2R3

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence à l'adresse [email protected].

14 décembre 2023 à 07:00

