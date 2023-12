Un espace unique d'innovation entrepreneuriale de calibre international au coeur du Quartier des affaires de Montréal - Ax-C s'établit à l'ancien parquet de la Bourse





MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Montréal se joignent à l'École de technologie supérieure (ÉTS) afin d'ancrer Ax-C à la tour de la Place Victoria, dans l'ancien parquet de la Bourse, lieu économique emblématique situé au coeur du centre des affaires de la métropole. Rappelons que Ax-C, un espace d'entrepreneuriat innovant d'envergure internationale dont le déploiement du volet immobilier est confié à l'ÉTS, voit le jour grâce à la volonté et à des investissements de 48 millions de dollars provenant des différents paliers gouvernementaux auxquels s'ajouteront des contributions du secteur privé. Ces partenaires ont souhaité donner vie à ce projet structurant pour propulser l'économie de Montréal, du Québec et du Canada.

Habiter l'innovation

À partir de 2025, l'Espace Ax-C rassemblera en un seul endroit de nombreux acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial innovant et provenant autant des secteurs public que privé. Cette synergie vise à hisser le Québec et le Canada parmi les références internationales de premier plan en matière d'entrepreneuriat innovant. Tous et toutes seront réunis à la tour de la Place Victoria pour faire grandir et prospérer les startups responsables et durables, vectrices de solutions technologiques adaptées aux défis locaux et internationaux.

Fruit de plusieurs années de travail entre gouvernements et acteurs clés, ce projet est une mesure phare de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 et du plan de relance du centre-ville de Montréal. Il vise à créer un environnement propice à la commercialisation et à l'exportation des innovations en offrant aux accélérateurs, aux incubateurs ainsi qu'aux startups technologiques, un lieu inspirant et inclusif, des ressources et un accompagnement essentiel à leur croissance.

Ces services seront développés et livrés par Startup Montréal, qui travaille actuellement en collaboration avec l'ÉTS afin de mobiliser les partenaires de l'innovation et de l'entrepreneuriat pour fournir l'expertise nécessaire à la mise en oeuvre d'une offre complémentaire aux services existants et soutenir les entrepreneur(e)s les plus prometteurs.

Citations

«?Le succès de nos startups demande des interventions stratégiques à des moments où le risque est grand. Avec Ax-C implanté au centre du Quartier des affaires de la métropole, on se donne les moyens de rivaliser avec les écosystèmes d'innovation les plus performants du monde?».

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

«?Notre gouvernement est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Je suis ravie que ce nouveau pôle d'innovation d'envergure internationale établisse ses quartiers au coeur de Montréal. Grâce à notre soutien, la métropole pourra rayonner en tant que berceau de l'innovation en plus de contribuer à l'évolution de l'écosystème entrepreneurial québécois.?»

- L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

«?L'emplacement de ce futur lieu d'innovation, au coeur de la métropole, là où des Montréalaises et des Montréalais venaient investir dans des entreprises il y a 60 ans, est tout indiqué pour faire un pont entre le passé, le présent et le futur économiques de la ville?! Bientôt, ce seront de jeunes pousses qui fouleront ce parterre historique pour prendre leur envol et faire rayonner le savoir-faire et l'innovation d'ici.?»

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

«?La vision de l'École de technologie supérieure pour Ax-C?en est une d'ouverture, de rencontres et de synergies. En structurant et en développant les collaborations entre incubateurs, accélérateurs et partenaires du Québec et de partout dans le monde, nous propulserons ensemble les talents et les jeunes pousses d'ici encore plus loin pour répondre aux besoins en innovation et en technologie de pointe auxquels Montréal, le Québec et le Canada font face.?»

- François Gagnon, directeur général et chef de la direction de l'École de technologie supérieure

Un lieu symbolique, la tour de la Place Victoria

L'ancien parquet de la Bourse de la tour de la place Victoria évoque une histoire et une symbolique profonde. Autrefois sollicité pour le financement des entreprises, ce lieu a joué un grand rôle dans l'évolution de l'entrepreneuriat québécois. Aujourd'hui transformé en espace d'innovation, il renaît en tant que point central des startups en pleine expansion, symbolisant une nouvelle ère entrepreneuriale. Alors qu'on y venait durant des décennies pour investir, le parquet de la Bourse sera maintenant la rampe de lancement des jeunes entreprises qui viendront s'y installer et à leur tour, s'y investir.

Un lieu, une vision

Ax-C jouera un rôle essentiel en centralisant et en mettant en commun les ressources pour renforcer les performances de l'écosystème, dans le but de favoriser la croissance des startups et pour les propulser à l'échelle internationale en stimulant l'innovation et en soutenant la commercialisation des innovations. Il permettra aux jeunes pousses à fort potentiel de croissance de s'épanouir au sein d'un espace inspirant, inclusif. Il réunira les acteurs clés dans un seul endroit afin de stimuler et soutenir la commercialisation des innovations ici et ailleurs dans le monde.

Pour un aperçu de ce à quoi l'Espace Ax-C va ressembler, nous vous invitons à visiter le site web espaceaxc.com.

«?Ax?» évoque l'idée de la direction à prendre pour mener un projet d'entrepreneuriat et d'innovation. Il désigne le point focal et le tracé à suivre pour atteindre l'objectif?; dans le cas présent, le parcours à couvrir depuis l'idée jusqu'au marché. «?C?» évoque l'idée de collaboration et de collectivité?; de création et de convergence?; de croissance et de commercialisation.

Liens vers les communiqués précédents :

Le Québec comme plaque tournante internationale pour l'entrepreneuriat innovant - STARTUP MONTRÉAL DÉVELOPPERA LES SERVICES D'AX-C

Entrepreneuriat innovant - Création de l'Espace Ax-C pour développer une nouvelle génération d'entrepreneurs

SOURCE École de technologie supérieure

14 décembre 2023 à 07:00

