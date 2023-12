Transat annonce la vente de sa participation dans Marival Armony Luxury Resort





Le produit de la vente sera affecté au remboursement de la dette

MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Transat A.T. inc. (« Transat » ou la « Société ») a conclu un accord de vente et d'achat de sa participation de 50 % dans le Armony Luxury Resort & Spa, Marival Collection (anciennement connu sous le nom de Rancho Banderas All Suites Resort), situé près de Puerto Vallarta sur la côte pacifique du Mexique (l'« Hôtel »), à son coactionnaire, le propriétaire du Groupe Marival. La clôture de la transaction, d'un montant de 15,5 millions de dollars américains, est prévue au cours du premier trimestre de 2024 de Transat.

Le produit de la vente sera utilisé pour rembourser immédiatement une partie des facilités de crédit garanties de la Société.

La cession par Transat de cet Hôtel s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de la Société, qui consiste à se recentrer sur ses activités aériennes. Rappelons que Transat avait annoncé en avril 2017 l'achat de cet Hôtel dans le cadre du développement d'une filiale hôtelière, dont les activités ont été abandonnées en 2021.

À propos de Transat

Fonde?e a? Montre?al il y a 36 ans, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur ae?rien sous la marque Air Transat. E?lue par sa clientèle meilleure compagnie ae?rienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax, elle offre l'acce?s a? des destinations internationales. Renouvelant sa flotte ae?rienne avec des appareils les plus e?coe?nerge?tiques de leur cate?gorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activite? et les destinations qu'elle dessert. Transat est certifie?e Travelife depuis 2018. (TSX : TRZ) www.transat.com.

14 décembre 2023 à 07:00

