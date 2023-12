Les Canadiens peuvent doubler leur impact en tant que partenaires de l'Armée du Salut avec Walmart Canada pour apporter l'espoir en cette période des Fêtes





Walmart Canada égalera les dons recueillis dans les marmites de Noël en magasin jusqu'à concurrence de 100 000 $

TORONTO, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Dans un effort de collaboration visant à répondre aux besoins pressants des Canadiens en difficulté pendant la période des Fêtes, l'Armée du Salut fait équipe avec Walmart Canada à l'occasion de la 14e édition de la Journée annuelle « Remplir la marmite » le samedi 16 décembre.

Ce jour-là, Walmart Canada égalera généreusement les dons faits par des particuliers dans le cadre de la campagne des marmites de Noël de l'Armée du Salut dans les magasins de Walmart Canada participants partout au pays, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

Le lieutenant-colonel John Murray, secrétaire territorial des communications, souligne les répercussions importantes de cette initiative : « Nous sommes conscients des défis auxquels les gens sont confrontés en raison de la hausse des coûts de la nourriture et du logement. L'an dernier, nos services communautaires ont observé une augmentation de 31 % du nombre de nouveaux ménages qui ont demandé notre aide, les enfants représentant 34 % de ceux que nous avons servis. Cela souligne le besoin immédiat de soutien. Votre générosité aujourd'hui allégera le fardeau quotidien de ceux qui peinent à joindre les deux bouts et créera l'espoir d'un avenir meilleur. »

Selon un récent sondage mené par l'Armée du Salut à l'échelle du pays, près de 60 % des Canadiens sont extrêmement préoccupés par la hausse du coût de la vie et de l'inflation, ce qui reflète les difficultés généralisées partout au pays.

Depuis 2007, Walmart Canada et ses clients ont versé plus de 41 millions de dollars à l'Armée du Salut. En cette période des Fêtes, Walmart Canada a déjà versé plus de 55 000 $ à la campagne Toy Mountain de CTV à Toronto, à Ottawa et à Winnipeg pour aider l'Armée du Salut à acheter de nouveaux jouets qui seront distribués aux enfants dans le besoin ce Noël.

« Nous sommes fiers d'appuyer depuis longtemps l'Armée du Salut, qui aide à répandre la joie de Noël auprès de nombreux Canadiens », a déclaré Rob Nicol, vice-président, communications et affaires de la compagnie chez Walmart Canada. Nous espérons que la Journée Remplir la marmite incitera les Canadiens à donner généreusement, et nous sommes heureux d'aider l'Armée du Salut à atteindre son objectif de financement pendant la période des Fêtes. »

Avec un objectif de collecte de fonds national de 22 millions de dollars, la campagne des marmites de Noël de l'Armée du Salut aide les équipes locales à répondre aux besoins essentiels des gens défavorisés. Les contributions appuient également des programmes qui changent des vies, y compris le rétablissement de la toxicomanie, le soutien au logement et l'acquisition de compétences utiles à l'emploi et à la vie, permettant aux gens d'échapper au cycle de la pauvreté.

Le lieutenant-colonel Murray exprime sa gratitude envers ses défenseurs et ses partenaires comme Walmart Canada pour leur rôle essentiel afin que les Canadiens en difficulté puissent vivre une période sous le signe de l'espoir et de l'aide. Compte tenu de la préoccupation croissante des Canadiens à l'égard de la satisfaction des besoins fondamentaux, il exhorte les gens à avoir un impact durable dans leur collectivité en faisant un don dans une marmite de Noël, en ligne à SalvationArmy.ca ou en composant le 1 800 SAL-ARMY.

À propos de l'Armée du Salut

L'Armée du Salut est un organisme chrétien international qui oeuvre au Canada depuis 1882, et est aujourd'hui l'un des plus importants fournisseurs de services sociaux de première ligne au pays. Présente dans 400 collectivités au Canada et dans plus de 130 pays, l'Armée du Salut du Canada apporte espoir et soutien aux populations vulnérables.

14 décembre 2023

