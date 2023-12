LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE SE PENCHE SUR L'INÉGALITÉ DES REVENUS DE RETRAITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES





MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - La Chambre de sécurité financière (CSF) annonce la publication d'une nouvelle édition de son magazine, CSF Mag+, mettant en lumière un dossier approfondi sur les disparités de revenus à la retraite. À l'aide de statistiques, les experts interrogés soulignent de manière indéniable les écarts de revenus entre les femmes et les hommes à la retraite, et mettent en évidence les causes structurelles et sociales susceptibles de les entraîner.

« Les professionnels membres de la Chambre de la sécurité financière ont d'importantes responsabilités, ils doivent évaluer les besoins spécifiques de leurs clients et veiller à leur meilleur intérêt. Dans cette optique, c'est pourquoi nous veillons à informer et à outiller nos membres sur de nombreux sujets, y compris des facteurs sociaux susceptibles d'avoir des répercussions financières pour leur clientèle. Ainsi, les Québécoises et les Québécois peuvent compter sur une communauté de professionnels formés et dévoués à la protection et à l'avancement des intérêts de leurs clients », a déclaré Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF.

Ce numéro du magazine aborde également les nouveautés réglementaires applicables aux membres de la CSF. Le CSF Mag+ est publié trois fois par an par la Chambre à l'attention de ses quelque 34 000 membres. Ces professionnels exercent dans les domaines de l'épargne collective, l'assurance de personnes, les plans de bourses d'études, la planification financière et l'assurance collective de personnes.

Afin de donner suite à ce dossier, la Chambre annoncera sous peu plusieurs initiatives qui rejoindront tant ses membres que le grand public. Elle prépare notamment des données spécifiques au Québec sur l'enjeu de l'inégalité des revenus à la retraite entre les femmes et les hommes, de même qu'une campagne de sensibilisation qui sera réalisée avec plusieurs partenaires.

Pour lire ce numéro et les éditions précédentes, rendez-vous sur chambresf.com/magazine.

