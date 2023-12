Le festival de fin d'année de Momcozy célèbre la maternité et met en lumière l'esprit communautaire





Connue pour son engagement envers le confort maternel, Momcozy s'est associée à sa fondatrice Cristina Bocanegra au début du mois pour organiser le Holiday Mini Market à Austin, au Texas, qui attire chaque année près d'un millier de familles pour un mélange unique de shopping et d'engagement communautaire. Cette année, le Holiday Mini Market a rayonné d'une chaleur supplémentaire et d'un sens communautaire, tandis que Momcozy a ajouté une touche de magie au 12e anniversaire de l'événement.

Momcozy vise à apporter des vacances douillettes aux mamans, non seulement en proposant des produits populaires de haute qualité à Noël sur son site Web et sur Amazon, mais aussi en apportant une aide concrète aux mamans.

Mini Market et Momcozy : pour soutenir les mères et la communauté

Dirigé par Cristina Bocanegra, Mini Market est devenu un événement clé à Austin, axé sur la maternité et les liens avec la communauté. Il rassemble 50 entreprises détenues par des femmes et/ou des mères, offrant une expérience de shopping familiale qui renforce également les liens communautaires.

Cette année, Momcozy a grandement contribué au Mini Market en mettant en place le Cozy Lounge, un espace de détente pour les mères offrant des services gratuits d'allaitement, de pompage et de couches. Momcozy a également créé le Cozy Courtyard, un endroit paisible où les mères peuvent déguster des en-cas et du chocolat chaud.

« Faire redécouvrir les vacances aux mamans »

Momcozy a lancé la campagne « Bring Holiday Back to Moms » (Faire redécouvrir les vacances aux mamans) afin de reconnaître et d'alléger le « travail invisible » que les mères accomplissent souvent pendant les fêtes de fin d'année. Cette campagne vise à faire en sorte que les mères puissent elles aussi profiter des festivités. Momcozy met l'accent sur des produits confortables et efficaces qui soutiennent les mères tout au long de la grossesse et de l'éducation de leurs enfants, en mettant l'accent sur leur bien-être pendant les fêtes de fin d'année.

Promotion exclusive pour les mamans pendant les fêtes de fin d'année

Dans le cadre de la campagne, Momcozy annonce une promotion festive du 11 au 17 décembre. Détails :

Remise sur l'ensemble du site : tous les produits sont disponibles avec une réduction de 20 %.

tous les produits sont disponibles avec une réduction de 20 %. Offre spéciale sur les soutiens-gorge : une réduction de 30 % sur les achats de plus de 79 $, exclusivement pour les soutiens-gorge.

une réduction de 30 % sur les achats de plus de 79 $, exclusivement pour les soutiens-gorge. Vente flash sur les produits principaux (du 13 au 15 décembre) : une réduction de 25 % sur les produits principaux, y compris : Tire-lait portable double S12 Pro Tire-lait mains libres V1 (qualité hospitalière) Soutien-gorge d'allaitement sans fil et sans couture Moniteur vidéo pour bébé Et bien plus encore

une réduction de 25 % sur les produits principaux, y compris :

Le festival de fin d'année de Momcozy est au profit des mères et des familles

Momcozy offre une variété de produits de haute qualité, ce qui simplifie le choix des cadeaux, d'autant plus que de nombreux produits de Momcozy ont été répertoriés par le NAPPA Awards Bundle Gift Guide 2023, comme le tire-lait portable Momcozy M5, le moniteur de bébé Momcozy, etc. En cette période de fêtes, célébrez la maternité en offrant des cadeaux significatifs qui témoignent de votre appréciation.

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy apporte le meilleur du confort aux mères avec des tire-laits portables, des soutiens-gorge d'allaitement et d'autres produits de soins pour les mamans. Approuvé par 3 millions de mères dans plus de 40 pays, Momcozy est un compagnon pour les femmes de la grossesse au début de la maternité. Grâce à une innovation continue et à un engagement à créer des modèles confortables qui sont les fruits de l'amour, Momcozy gagne en portée et en impact pour faciliter la vie des mamans dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

