"Redimensionner" les systèmes de santé mentale pour enfants et jeunes pourrait faire économiser 28 milliards de dollars par an au Canada





Santé des enfants Canada et The Conference Board of Canada publient le deuxième rapport d'une série de trois recherches intitulée L'impératif sanitaire et économique d'investir dans les soins de santé pour enfants, sur les coûts d'un système pédiatrique sous-financé.

OTTAWA, ON, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Le nouveau rapport "Protéger les esprits pour un avenir plus sûr", publié aujourd'hui, révèle que les lacunes dans l'accès aux services de santé mentale pour enfants et jeunes (en se concentrant spécifiquement sur les services pour traiter l'anxiété et la dépression) coûtent au bas mot 4 milliards de dollars par an au pays. Cela comprend les dépenses au sein des systèmes financés par l'État, les revenus perdus par les parents pour soutenir les soins, et les ressources utilisées par les systèmes éducatifs et judiciaires.

Le rapport confirme que 1,6 million d'enfants et de jeunes vivant au Canada ont un diagnostic d'anxiété ou de dépression, un chiffre qui sous-estime presque certainement la prévalence compte tenu des défis associés à l'accès aux services de santé mentale, y compris les évaluations, diagnostics et traitements en temps opportun. Le rapport poursuit en mentionnant que les enfants et les jeunes qui sont noirs, autochtones, ou des personnes de couleur, et ceux naviguant leur identité sexuelle et de genre, font face à des niveaux plus élevés d'anxiété et de dépression, ce qui augmente leur taux de risque.

Sans investissements opportuns, The Conference Board of Canada projette que les coûts sur la durée de vie des enfants souffrant d'anxiété et/ou de dépression à l'âge de 10 ans pourraient atteindre la somme colossale d'un billion de dollars.



Le rapport souligne l'importance des investissements précoces pour infléchir cette courbe de coûts. Investir aujourd'hui dans la santé mentale des enfants et des jeunes pourrait faire économiser 28 milliards de dollars par an au Canada, tout en favorisant le bien-être et en sécurisant l'avenir des jeunes d'un océan à l'autre.

"Ce rapport est un appel clair à l'action pour les enfants et les jeunes du Canada", déclare Emily Gruenwoldt, présidente et PDG de Children's Healthcare Canada. "Nous avons l'opportunité de redéfinir l'avenir. Si nous agissons rapidement pour investir dans et redimensionner les systèmes de santé servant les enfants, nous améliorons non seulement leurs résultats en matière de santé physique et mentale, mais nous économisons également des milliards de dollars pour les systèmes de santé et les familles."

"L'accès en temps opportun aux services de santé mentale pour les enfants est crucial, et les défis actuels sont exacerbés par des problèmes de longue date et l'impact de la pandémie", a déclaré Chad Leaver, directeur, Santé et Capital Humain, au Conference Board of Canada. "Répondre aux besoins en santé mentale exige non seulement de rattraper le retard, mais aussi de surpasser les efforts d'avant la pandémie pour assurer un soutien rapide et complet aux enfants et aux jeunes."

Les recommandations décrites dans le rapport soulignent l'urgence de prendre des mesures stratégiques :

Développer et financer une stratégie canadienne de santé infantile, qui inclut la santé mentale comme un pilier important.

Allouer des ressources vers des programmes basés sur des preuves et axés sur les résultats qui répondent aux besoins uniques des populations vulnérables.

Investir dans la main-d'oeuvre spécialisée en santé mentale au service des enfants et des jeunes.

Établir une stratégie nationale de données pour la santé mentale des enfants et des jeunes pour stimuler le progrès, assurer l'excellence et favoriser la responsabilité.

Protéger les esprits pour un avenir plus sûr est accessible via le lien ici. Pour parler avec des professionnels de la santé, veuillez contacter Santé des enfants Canada.

À propos de Santé des enfants Canada



Santé des enfants Canada est l'association nationale qui représente les organismes offrant des services de santé aux enfants et aux jeunes dans tout le continuum des soins. Grâce à la force combinée de nos membres, nous faisons progresser les priorités stratégiques collectives afin d'éclairer le développement de systèmes de santé innovants et intégrés pour les huit millions d'enfants et de jeunes du Canada.

À propos du Conference Board du Canada

Le Conference Board du Canada est la principale organisation de recherche indépendante du pays. Depuis 1954, le Conference Board du Canada fournit des recherches qui appuient la prise de décision fondée la preuve afin de résoudre les problèmes les plus difficiles du Canada.

