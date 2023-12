Avis aux médias - Déjeuner-rencontre de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette





RIMOUSKI, QC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette invite les représentantes et représentants des médias à assister à un déjeuner-rencontre organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette.

Au cours de ce déjeuner, Mme Christine Fréchette abordera plusieurs thèmes liés à l'intégration des personnes immigrantes au sein des entreprises, tels que les outils de francisation, les seuils d'immigration, l'octroi de permis temporaires et la rétention des personnes immigrantes en région.

Date : Le 14 décembre 2023 à 7 h 30

Arrivée des médias dès 7 h 45



Lieu : Hôtel Rimouski

225, boulevard René-Lepage Est (Québec) G5L 1P2

