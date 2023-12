D'Ornano+Co. achève 120 missions d'analyse d'investissements dans les technologies à forte croissance, poursuivant ainsi sa trajectoire de forte croissance





D'Ornano+Co. a poursuivi sa dynamique et sa trajectoire de croissance en aidant les investisseurs à évaluer les investissements technologiques à forte croissance, avec 120 missions réalisées sur les marchés privés, et ceci au cours de l'une des années les plus difficiles dans le domaine de la technologie à ce jour. L'entreprise a également élargi sa présence aux États-Unis en attirant de nouveaux clients, par l'ouverture de son bureau de New York et la relocalisation de la fondatrice Raphaelle d'Ornano en début d'année.

« Je suis fier du travail accompli par notre équipe au cours de cette année, qui a soutenu certaines des plus grandes société de capital-investissement et de capital-risque du monde dans le domaine des technologies à forte croissance », a déclaré Raphaelle d'Ornano, fondatrice et associée directrice de D'Ornano + Co. « Nous avons connu une croissance exponentielle et nous sommes en train de réduire notre liste d'attente de clients. Je suis persuadée que notre dynamique continuera sur sa lancée, car nous aidons nos clients à se forger une conviction sur les actifs à forte croissance en évaluant correctement leurs fondamentaux, et nous aidons les entrepreneurs à développer des voies résilientes vers la forte croissance ».

Parmi les transactions notables pour lesquelles D'Ornano +Co. a fourni une analyse approfondie et rapide en utilisant sa méthode propriétaire HGD, on peut citer :

Phase de démarrage :

Investissement de série A de Left Lane dans Holy, en Allemagne, une marque de détail DTC de premier plan dans le secteur de la consommation ;

Investissement de série A de Left Lane dans Kittl, en Allemagne, le développeur d'un outil de design en ligne alimenté par GenAI pour les prosommateurs ;

Stade ultérieur et croissance :

Korelya et Sequoia investissent 28 millions d'euros dans Upway, en France, un des principaux vendeurs de vélos électriques ;

InfraVia Capital Partners et PSG Equity investissent 40 millions d'euros dans One Click LCA, en Finlande, un leader européen des plateformes SaaS de gestion du carbone ;

Investissement de 25 millions de dollars de Creadev dans Everytable, aux États-Unis, un opérateur de restaurants technologiques proposant des repas sains et abordables ;

161 millions d'euros d'investissement de série D dans Ynsect, en France, une start-up spécialisée dans l'élevage d'insectes et pionnière des protéines alternatives, ce qui représente près de la moitié des fonds levés par les start-ups de l'agrotechnologie cette année.

Les investissements dans les actifs technologiques à forte croissance sont à un tournant, car la croissance s'étant ralentie, les entreprises ne peuvent plus atteindre leur niveau de valorisation. « De nombreuses entreprises ont connu des difficultés cette année et sont surévaluées par rapport à leur potentiel de croissance et à la qualité des fondamentaux de leur activité. Certaines échoueront, d'autres procéderont à des fusions-acquisitions et une petite partie d'entre elles s'introduiront en bourse », a déclaré Mme d'Ornano. « La barre est placée très haute, et nous sommes bien positionnés pour aider les entrepreneurs à réussir à se hisser pendant leur parcours et se préparer à leur sortie ».

À propos de D'Ornano + Co.

D'Ornano + Co. est un cabinet de conseil international qui aide les investisseurs à renforcer la conviction de leurs thèses d'investissement grâce à une compréhension technique approfondie afin d'évaluer de manière critique les modèles d'entreprise à forte croissance et disruptifs.

Le cabinet a récemment lancé Hybrid Growth Diligence (HGD), une méthode multidisciplinaire permettant aux investisseurs et aux acquéreurs stratégiques d'évaluer la valeur intrinsèque et la résilience des actifs à forte croissance et disruptifs conçus par la technologie, la décarbonation et la durabilité.

La méthodologie de D'Ornano + Co. s'appuie sur une évaluation financière, juridique et de durabilité approfondie et sur un cadre exclusif qui détermine les indicateurs clés de performance pertinents, en comparant la croissance par rapport aux étapes de développement prévues et en soutenant la capacité des clients à découvrir les risques et les opportunités cachés. Cette analyse stratégique aide les gestionnaires d'actifs à surveiller et à affiner les trajectoires des entreprises de leur portefeuille et à transformer de manière adéquate les modèles d'entreprise, en créant plus de valeur et en augmentant les résultats au final.

En travaillant à tous les stades de l'investissement (de la phase de démarrage aux rachats d'entreprises à grande capitalisation), D'Ornano + Co. soutient ses clients dans le monde entier et dispose de centres en Europe et en Amérique du Nord.

